Семьи погибших в Баренцевом море моряков получат необходимую помощь и поддержку

Североморск, 3 июля. Моряки-подводники, находившиеся на борту глубокоподводного аппарата Минобороны в Баренцевом море, проводили важные исследования по изучению гидросферы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что все моряки были высококлассными военными специалистами. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

«Минобороны РФ окажет всю необходимую помощь семьям погибших подводников», — подчеркнул он.

Напомним, трагедия произошла 1 июля. Причиной гибели моряков, по данным Минобороны РФ, стало отравление продуктами горения.