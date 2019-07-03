ОПГ Навального превратила выборы в Мосгордуму в «выставку нарисованных подписей»

Москва, 3 июля. Соратница Алексея Навального Любовь Соболь попалась на фальсификации подписей в ходе избирательной кампании в Мосгордуму. Скандальная активистка наняла людей, которые подделывали подписные листы в ее пользу.

Юристка так называемого Фонда борьбы с коррупцией раскрыла истинное лицо своего протеже и его последователей. Соболь голословно обвиняла своих конкурентов в подделке подписей и затравливала соперников, однако это не спасло ее избирательную кампанию от провала. Тогда правая рука Навального решила прибегнуть к радикальным методам и нарисовать себе необходимые подписи. В Москве обнаружили целый цех по рисованию поддельных подписей в пользу Соболь.

«Мастерская» по подделке подписей объясняет небывалый «успех» Соболь – в середине агитационного периода Соболь жаловалась на слабую работу своего штаба с избирателями. В интервью Znak юристка заявила, что ей удалось собрать всего лишь 500 подписей. Однако через четыре дня Соболь сообщила, что якобы собрала уже половину необходимых листов, то есть более 2 тысяч автографов избирателей. Такой «успех» штаба Соболь вызвал интерес не только у общественности, но и у правоохранителей.

Удивительно, что Соболь – не единственный кандидат из «команды» Навального, которая продемонстрировала небывалые темпы сборы подписей. Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин из числа соратников Навального заказал опрос «Левада-центра», который выявил «лидирующие позиции» Яшина на выборах в 45-м округе Москвы. Однако опрос вызвал интерес у профессионалов. Telegram-канал «Медиатехнолог» обратил внимание на то, что рейтинг составлялся по результатам опроса всего 507 человек, а погрешность исследования составляет небывалые 6,6%.

Специалисты, комментируя «успехи» соратников Навального на выборах в Мосгордуму, назвали агонией незаконные методы сбора подписей. Журналист Антон Красовский, имеющий опыт в избирательных кампаниях, прокомментировал небывалую «популярность» Соболь у избирателей. Красовский отметил, что собирать по 500 подписей в день на выборах такого уровня, как якобы это делала Соболь, можно только в трех случаях – при отличном финансовом обеспечении, при наличии административного ресурса, или при крайне высокой медийной узнаваемости. Ни чего из вышеперечисленного у навальнистов нет. Журналист предположил, что кандидаты из команды Навального ждут, пока им нарисуют подписи.

Предположение Красовского подтвердили обнаруженные в Москве «школы рисования имени Навального», где подделывали подписи в пользу оппозиционеров. О подпольной «фабрике» по фальсификации подписных листов в пользу Соболь сообщил собственник квартиры, в которой все это происходило. Позже в Интернете появилась видеозапись, предположительно, из этой квартиры, на которой отчетливо видны агитационные плакаты и листовки в поддержку Любови Соболь.

Кроме того, кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, на кадрах которого запечатлена «мастерская» по рисованию подписей в поддержку Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина.

Как бы не пытались соратники Навального доказать «народную любовь» и свою популярность, рейтинги кричат об обратном. Попытки ОПГ Навального пропихнуть своих кандидатов в МСГ незаконными методами свидетельствуют лишь об агонии навальнистов. Неудивительно, если вскоре будет обнаружена «мастерская» Владимира Милова и Константина Янкаускаса.

В Московской избирательной комиссии не оценили труд рисовальщиков, превративших выборы в «выставку изобразительного искусства». Председатель комиссии Валентин Горбунов сообщил, что в случае доказательства фальсификации, уличенных в подделке подписей кандидатов лишат права участвовать в выборах.