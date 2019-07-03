Погибшие в Баренцевом море офицеры будут представлены к госнаградам

Москва, 3 июля. Все погибшие при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море офицеры будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в связи с ЧП.

Он отметил, что семеро погибших моряков были капитанами первого ранга, трое — капитанами второго ранга. Двое подводников были Героями России.

«Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам», — сказал Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Сергей Шойгу доложит президенту страны Владимиру Путину о ситуации с подводниками после пожара в Североморске.

Напомним, Минобороны РФ сообщило, что ЧП произошло 1 июля в территориальных водах России. Возгорание началось, когда команда проводила биометрические измерения. По данным ведомства, причиной гибели моряков стали продукты горения. По факту пожара ведется расследование. Им руководит главнокомандующий ВМФ.

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу выехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь семьям погибших моряков.