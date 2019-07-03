Россия выиграла от козней США на европейском рынке газа

Российская корпорация «Газпром» уложила к 1 июля уже более половины труб газопровода «Северный поток — 2». К настоящему моменту готовность газопровода по двум ниткам составляет около 61,2%, или примерно 1501 км.

На сегодняшний день единственной страной, которая еще не согласовала строительство «СП-2», остается Дания. Впрочем, ее попытки затянуть вопрос выдачи разрешений, которые могут отсрочить ввод газопровода, не способны изменить новую реальность углеводородного рынка Европы, в которой российский газ занял доминирующее положение.

Столь неожиданная победа России выглядит тем более удивительной на фоне всей прошлой политики Евросоюза, который официально декларировал «избавление от зависимости от российского газа».

Почти половина импорта природного газа

Прошлогодний рекорд экспорта российского трубопроводного газа в Европу, который составил более 200 млрд кубометров «голубого топлива», оказался неслучайным. Структура газового рынка Старого Света достаточно сложна, однако доминирование российского газа в его энергетическом импорте безусловно.

По итогам 2018 года российские поставки составили около 39% европейского импорта трубопроводного газа и около 7% импорта сжиженного природного газа. Вторая цифра стала настоящим «открытием» — ведь еще годом ранее доля российского СПГ в энергетическом импорте европейских стран не превышала 1%.

При этом зависимость Европы от российских поставок только растет. Единственным реальным конкурентом выступает разве что газ с Ближнего Востока или из Каспия, который может начать поступать в конце 2020 года по Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Впрочем, тут у Брюсселя приключился неприятный сюрприз: согласно Третьему энергетическому пакету ЕС, любая российская компания (например «Газпром») может потребовать предоставить ей 50% емкости указанного газопровода для транспортировки газа в европейские страны.

Таким образом, Россия может использовать еще около 5 млрд кубометров из транспортной мощности ТАР для поставок собственного газа на юг Европы — осуществляя при этом обход ненадежной Украины. Кстати, Еврокомиссия уже подтвердила, что будет соблюдать европейское законодательство в вопросе загрузки ТАР — а «Газпром», в свою очередь, сообщил, что с удовольствием соединит ТАР со своим «Турецким потоком», если Брюссель не согласует продолжения этого газопровода в страны Европы.

Таким же «троянским конем» оказались и терминалы по регазификации СПГ, которые каких-то пять лет назад массово строили у себя страны Прибалтики и Польша. Те силы, которые ставили на «газовую русофобию» в этих странах, — проиграли.

Сегодня Эстония, Латвия, Литва и Польша покупают СПГ с новых арктических месторождений России — даже в таком варианте доставки, вокруг всей Скандинавии, российский сжиженный природный газ оказывается дешевле так и не начавшихся виртуальных поставок американского СПГ. Как выяснилось, русофобия оказалась предельно затратным мероприятием, так как реально грозила убить и без того хилую экономику этих стран.

Судя по всему, американским поставкам в Прибалтику, Польшу и другие страны Балтийского региона так и не суждено реализоваться. Ведь уже в 2023 году под Санкт-Петербургом должен заработать терминал Балтийского СПГ, совмещенный с газоперерабатывающим заводом в Усть-Луге. При мощности 10 млн тонн сжиженного природного газа в год Балтийский СПГ может гарантированно обеспечивать потребности близлежащих стран — а его основные мощности будут ориентированы на более привлекательные рынки Испании, Великобритании, Индии и Латинской Америки.

Почему США проиграли?

Надо сказать, что еще пять лет назад ситуация для российского газа на европейском рынке выглядела отнюдь не так определенно. Приход к власти в Киеве открыто антироссийских сил определил огромные риски для украинского маршрута транспортировки природного газа, который был основным для «Газпрома».

При этом нынешний успех российского СПГ, который стал неожиданной альтернативой для трубопроводного газа из нашей страны, также был не более чем возможным вариантом. По состоянию на середину 2014 года, в тех же США были уверены, что смогут просто задушить Россию санкциями, «обрубив» нам поставки оборудования для создания заводов по сжижению газа.

Однако, как оказалось, Россия — это никакая не «Верхняя Вольта с ракетами», как ее любят называть прозападные пропагандисты. За пять лет в стране было освоено производство практически всей линейки необходимого оборудования — новые заводы, таки, как Балтийский СПГ, Арктик СПГ и вторая очередь Ямал СПГ, будут укомплектованы оборудованием, произведенным в России.

Второй не сработавшей ставкой американских лоббистов стала их попытка использовать против России антимонопольные правила Евросоюза, в частности уже упомянутый Третий энергетический проект. Казалось, что требование о резервировании в «трубе» 50% «свободной» мощности способно загубить любой российский газопровод — однако по факту это ограничение, как показывает пример ТАР, скорее работает на руку и России.

В самом деле, газопровод надо не просто построить — через него необходимо прокачивать природный газ, желательно дешевый и в гарантированных объемах. А вот с этим у конкурентов нашей страны дела обстоят не так уж хорошо. На том же азербайджанском месторождении Шах-Дениз, под который строили ТАР, газа буквально «впритирку», но и его, оказывается, выгоднее продавать в Китай или Индию.

Да и сами обходные маршруты «в обход России» в реальности получаются просто-таки идеальными путями для поставок российского газа в страны Европы. Достаточно всего лишь обеспечить небольшую «врезку» с российской территории — и использовать требование о 50% «свободной» мощности для своей пользы.

Ну и, наконец, США проиграли России в главном — в цене природного газа. Как неожиданно оказалось, Россия все-таки ближе к Европе, чем США! А экономику любого государства, как, опять же, вдруг стало ясно всем, невозможно «кормить» антироссийской пропагандой — ей нужен дешевый природный газ. Без разницы, откуда — если проще и дешевле из нашей страны, то так тому и быть.

Можно уверенно сказать, что Россия выиграла очередную игру, в данном случае — на европейском газовом рынке. Сегодня ни Украина, ни Третий энергетический пакет, не мифический «дешевый» американский СПГ не помогли Вашингтону поставить под сомнение российское доминирование на рынке природного газа Старого Света. А это означает, что ставка на изоляцию России в очередной раз провалилась.