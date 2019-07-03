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Части экипажа подводной субмарины в Баренцевом море удалось спастись

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Части экипажа подводной субмарины в Баренцевом море удалось спастись

Североморск, 3 июля. Часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу после совещания с комиссией по расследованию трагедии.

По данным Шойгу, моряки-подводники в первую очередь провели эвакуацию гражданского лица из горящего отсека аппарата, а после закрыли люк, чтобы не допустить распространения огня.

«Военные ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат», — подчеркнул министр.

Трагедия произошла 1 июля, когда глубоководный исследовательский аппарат находился в российских территориальных водах. Жертвами пожара стали 14 моряков. Причиной их гибели стало отравление продуктами горения. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что информацию об этом глубоководном аппарате не планируется раскрывать. Эти сведения не могут иметь публичное хождение,потому что относятся к абсолютно секретным данным. Представитель Кремля отметил, что главнокомандующему было доложено о произошедшем в Баренцевом море незамедлительно.

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Автор: Сергей Петров
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