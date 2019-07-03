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Шойгу рассказал о героизме подводников при пожаре на сумбарине в Североморске

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Шойгу рассказал о героизме подводников при пожаре на сумбарине в Североморске

Москва, 3 июля. Первым из горящего отсека научно-исследовательского глубоководного аппарата в Североморске моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения огня, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу констатировал, что моряки-подводники субмарины в Североморске ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Министр обороны констатировал, что перед ними стояла трудная задача. Шойгу рассказал о героизме подводников.

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски, — обратил внимание глава военного ведомства России. — Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля».

О трагедии в Североморске стало известно накануне. Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел во время батиметрических измерений. Очаг возгорания был ликвидирован, однако жертв не удалось избежать — 14 подводников погибли.

Накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что среди жертв трагедии были семь капитанов первого ранга и два Героя России. Глава страны поручил Шойгу оказать помощь семьям погибших.

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Автор: Катерина Иванова
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