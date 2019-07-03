Калининградский профсоюз врачей просит об экспертизе по делу об убийстве младенца

Калининград, 3 июля. Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и врачебная палата региона обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой провести независимую медицинскую экспертизу по делу об убийстве младенца в калининградском родильном доме. Об этом сообщается в среду на сайте Калининградской областной организации профсоюза.

Медицинское сообщество Калининградской области просит провести независимую экспертизу с целью детальной проверки материалов этого дела, следует из сообщения.

В письме президенту РФ доктора указывают на то, что все медики возмущены действиями Следственного комитета России в этих делах, поскольку в мире «медицинские ошибки разбираются медицинским профессиональным сообществом».

Напомним, в конце прошлого месяца следствие предъявило обвинение в организации убийства ребенка исполняющей обязанности главврача калининградского роддома Елене Белой и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу Элине Сушкевич. По версии следствия, в ноябре прошлого года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая поручила Сушкевич убить его, введя новорожденному смертельную инъекцию.

Согласно информации СК, это было сделано в целях экономии ресурсов медицинского учреждения и для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики.