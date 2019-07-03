Шойгу провел совещание по расследованию гибели 14 моряков-подводников

Москва, 3 июля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском аппарате, жертвами которого стали 14 моряков-подводников.

Совещание прошло в Североморске. После этого глава оборонного ведомства доложит о причинах и обстоятельствах трагедии главнокомандующему.

Как сообщалось ранее, пожар на субмарине произошел в российских территориальных водах 1 июля. В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников. По данному факту возбуждено уголовное дело.