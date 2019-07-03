Африканский союз предложил России строить крупнейшую ГЭС в Конго

Москва, 3 июля. России предложили поучаствовать в проекте Grand Inga Dam в Демократической Республике Конго. Предложение поступило от Африканского союза, рассказал представитель комиссии АС по инфраструктуре и торговле Раила Одинга.

Он уточнил, что этот проект предполагает постройку самой крупной гидроэлектростанции в мире.

«Если вы посмотрите на экономику ДРК, она нуждается только в строительстве гидроэлектростанции, и у них будет достаточно энергии на следующие 30 лет, — считает Одинга.

Однако, как уточнил представитель комиссии АС, оставшемуся континенту требуется больше, то есть Inga не может разрабатываться как национальный проект Конго.

«Она должна разрабатываться как континентальный проект … Это область, в которой Россия может работать с Африкой», — подчеркнул Одинга.

По его словам, в инфраструктуре есть еще множество возможностей, и все эти проекты коммерчески жизнеспособны.

Как отмечает РИА Новости, планируется, что мощность проекта Grand Inga Dam на водопадах Ливингстона, составит 39 тысяч мегаватт. Этот проект будет осуществляться в несколько фаз. И первой из них станет именно возведение гидроэлектростанции Inga 3.