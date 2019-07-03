Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников

Грозный, 3 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям 14 моряков-подводников, которые погибли в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Он отметил, что военнослужащие были настоящими патриотами.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате пожара на глубоководном аппарате моряков-подводников. По информации МО РФ, среди них были и Герои России. Ушли из жизни настоящие патриоты, достойные сыновья России. Вечная память!» — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу установить причины происшествия. Министр обороны будет следить за ходом расследования по делу.

По словам Шойгу, на глубоководном аппарате произошел пожар во время работ по изучению морского дна в Баренцевом море. Моряки погибли из-за отравлениями продуктами горения.