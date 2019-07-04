День независимости США: история и традиции, интересные факты, «президентский мор» 4 июля

Четвертого июля Соединенные Штаты Америки отмечают свой главный праздник — День независимости (Independence Day). В США этот праздник принято называть коротко, по дате 4 июля: Fourth of July или July Fourth.

История праздника

День независимости США отмечается 4 июля, поскольку, согласно официальной истории страны, именно в этот июльский день 1776 года была подписана знаменитая Декларация независимости Соединенных Штатов от Великобритании.

Все началось с того, что жители британских колоний на Восточном побережье Северной Америки потребовали большей финансовой и политической независимости от метрополии. Они претендовали на печатание собственной валюты для взаиморасчетов и требовали снижения налогового бремени. Лондон, естественно, был против, и дело дошло до отправки армии, чтобы призвать к порядку чересчур независимых колонистов. Но жители колоний, которые, как известно, покидали «добрую старую Англию» не от хорошей жизни, были из тех, кто, как говорится, не боится ни бога, ни черта. Именно в Америке родилось знаменитое выражение:

«Бог создал людей сильными и слабыми, а Сэмюэль Кольт (изобретатель знаменитого револьвера) сделал их равными».

К началу 1776 года требования колонистов уже не ограничивались финансовыми свободами и отменой налогов: взбунтовавшиеся колонии хотели полной независимости от Британии. В ходе Войны за независимость 13 британских колоний, расположенных на Восточном побережье Северной Америки, приняли решение о провозглашении собственного государства, которое в июле 1776 года получило официальное название Соединенные Штаты.

После согласования юридических формулировок, возникших при провозглашении независимости США, 4 июля делегаты Второго континентального конгресса — законодательного органа, представлявшего взбунтовавшиеся колонии, — подписали знаменитую Декларацию о независимости. Среди подписантов были в том числе и отцы-основатели и будущие президенты США: Джордж Вашингтон (главнокомандующий американскими войсками во время Войны за независимость и первый президент США), Джон Адамс (второй президент США), Томас Джефферсон (автор Декларации независимости и третий президент США) и Джеймс Мэдисон (автор конституции и четвертый президент США).

Таким образом, 4 июля 1776 года фактически стало днем рождением нации и днем создания Соединенных Штатов Америки как свободного независимого государства.

Как в США отмечают День независимости

День независимости — это главный праздник Соединенных Штатов. В США это оплачиваемый выходной день, праздник отмечается чрезвычайно широко и на официальном уровне, и в кругу семьи.

По всей Америке, а также в странах, где есть большие диаспоры выходцев из США, проходят военные и исторические парады, костюмированные шествия и карнавалы, устраиваются реконструкции событий Войны за независимость, спортивные соревнования, благотворительные ярмарки, концерты и т.д. Страна окрашивается в цвета звездно-полосатого флага США — красный, белый и голубой. Выпекаются горы тортов с «патриотическим» оформлением, праздничные столы украшаются национальными флажками, даже в нарядах присутствует звездно-полосатая тематика. Граждане страны в этот день поднимают над домами национальные флаги, с воодушевлением поют патриотические песни и гимн США.

Как пообещал президент США Дональд Трамп, в этом году 4 июля пройдет в стили милитари: впервые за почти 30 лет в День независимости в Вашингтоне пройдет военный парад с участием боевой техники.

«Я собираюсь присутствовать там [на параде] и хочу сказать несколько слов: у нас будут самолеты, лучшие в мире истребители и другие самолеты тоже. И у нас будет несколько танков», — заявил Трамп, презентуя предстоящий парад.

После официальных торжеств 4 июля у американцев принято устраивать праздничные пикники, барбекю и т. д. В этот день алкоголь льется рекой, съедаются тонны мяса, хот-догов, гамбургеров, кукурузы и других традиционных американских блюд.

Ровно в полдень по всей стране и за рубежами США на военных базах гремит «салют единства» из главного орудия. А вечером 4 июля небо над всеми Соединенными Штатами озаряется потрясающими фейерверками, самые знаменитые из которых вошли в Книгу рекордов Гиннеса.

День независимости США в искусстве

Тема Дня независимости широко представлена в американском искусстве. Как правило, это произведения патриотической направленности, но есть и такие, в которых политика США критикуется, причем весьма жестко.

К классике американского кино относится фантастический боевик 1996 года «День независимости» Роланда Эммериха, главную роль в котором сыграл Уилл Смит. Есть и ремейк этого произведения 2016 года от того же режиссера.

А вот кинодрама Оливера Стоуна 1989 года «Рожденный четвертого июля» с Томом Крузом — это наоборот, не патриотическая агитка, а мощное антивоенное высказывание.

Есть и другие произведения, так или иначе связанные с Днем независимости, как в кино и литературе, так и в музыке.

Интересные факты, или «Президентский мор» 4 июля

Как ни странно, именно 4 июля умерли сразу три отца-основателя и президента США, двое из которых подписывали знаменитую декламацию. Первый вице-президент, второй президент и отец шестого президента США Джон Адамс, которому уже был 91 год, и 83-летний третий президент США Томас Джефферсон умерли в один день — 4 июля 1826 года.

По преданию, последние слова Адамса были:

«Томас Джефферсон еще жив».

На самом деле, историки утверждают, что Джефферсон скончался на пять часов раньше Адамса.

Еще один отец-основатель и пятый президент США Джеймс Монро умер ровно через пять лет — 4 июля 1831 года. Ему было 73 года.

Некоторые историки полагают, что «президентский мор» четвертого июля имел вполне прозаическую причину: неумеренные возлияния в честь 50-летия (1826 год) и 55-летия (1831 год) принятия судьбоносной декларации. Дело в том, что эти даты отмечались в США чрезвычайно пышно и бурно, алкоголя, говорят, никто не жалел, и организмы уже немолодых национальных лидеров могли просто не выдержать.

Только у одного президента Соединенных Штатов день рождения пришелся на 4 июля. Это тридцатый президент США Калвин Куллидж, который родился 4 июля 1872 года.