Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Североморск. По поручению президента Владимира Путина он провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Несчастный случай произошел 1 июля. На субмарине вспыхнул пожар, который унес жизни 14 моряков. Среди них было семь капитанов первого ранга и два Героя России. Как отметил Шойгу, в критической ситуации моряки действовали героически. Из отсека, охваченного огнем, они эвакуировали гражданского и закрыли за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара, а сами до конца боролись за корабль. По факту происшествия Следственный комитет РФ проводит проверку.

Восстановление Донбасса

На восстановление Донбасса потребуется не менее 10 млрд евро. Такую сумму озвучил президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Торонто. Он отметил, что этой осенью в Мариуполе пройдет инвестиционный форум. Один из вопросов, который обсудят иностранные инвесторы — восстановление ДНР и ЛНР. В Северной Америке Зеленский находится с 1 июля. Свое видение ситуации на юго-востоке Украины президент представил премьер-министру Канады. Глава государства отметил, что наиболее «действенный» инструмент для решения конфликта — продолжение санкционной политики по отношению к России. Но как это остановит огонь со стороны ВСУ? Напомним, что в 2014 году сразу после госпереворота жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать новую украинскую власть. В ответ на их решение Киев начал вооруженную операцию. По данным ООН, ее жертвами стали около 13 тысяч жителей Донбасса. Полтора миллиона человек вынуждено бежали в другие страны. Многих приняла Россия. В этом году Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов жителям двух республик. Украине это явно не понравилось. После встречи с Владимиром Зеленским власти Канады также заявили, что не будут впускать в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами.