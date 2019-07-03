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14:19 3 Июля 2019

Шойгу рассказал подробности гибели моряков в Североморске. События дня. ФАН-ТВ

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Причины пожара на субмарине

Шойгу рассказал подробности гибели моряков в Североморске. События дня. ФАН-ТВ

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Североморск. По поручению президента Владимира Путина он провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Несчастный случай произошел 1 июля. На субмарине вспыхнул пожар, который унес жизни 14 моряков. Среди них было семь капитанов первого ранга и два Героя России. Как отметил Шойгу, в критической ситуации моряки действовали героически. Из отсека, охваченного огнем, они эвакуировали гражданского и закрыли за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара, а сами до конца боролись за корабль. По факту происшествия Следственный комитет РФ проводит проверку.

Восстановление Донбасса

Шойгу рассказал подробности гибели моряков в Североморске. События дня. ФАН-ТВ

На восстановление Донбасса потребуется не менее 10 млрд евро. Такую сумму озвучил президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Торонто. Он отметил, что этой осенью в Мариуполе пройдет инвестиционный форум. Один из вопросов, который обсудят иностранные инвесторы — восстановление ДНР и ЛНР. В Северной Америке Зеленский находится с 1 июля. Свое видение ситуации на юго-востоке Украины президент представил премьер-министру Канады. Глава государства отметил, что наиболее «действенный» инструмент для решения конфликта — продолжение санкционной политики по отношению к России. Но как это остановит огонь со стороны ВСУ? Напомним, что в 2014 году сразу после госпереворота жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать новую украинскую власть. В ответ на их решение Киев начал вооруженную операцию. По данным ООН, ее жертвами стали около 13 тысяч жителей Донбасса. Полтора миллиона человек вынуждено бежали в другие страны. Многих приняла Россия. В этом году Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов жителям двух республик. Украине это явно не понравилось. После встречи с Владимиром Зеленским власти Канады также заявили, что не будут впускать в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами.
«На самом деле, люди, живущие в Донбассе, которые стремятся получить российское гражданство, делают это в наименьшей степени для поездок в Канаду или Европу, но прежде всего, для возможности укорениться в России. <…> Зато станет дополнительным фактором, осложняющим без того не безоблачные отношения Запада с Москвой», — прокомментировал ситуацию международный эксперт Евгений Бень

День независимости Белоруссии

Шойгу рассказал подробности гибели моряков в Североморске. События дня. ФАН-ТВ

3 июля Белоруссия празднует главный государственный праздник — День независимости. Дата выбрана неслучайно. 3 июля в республике отмечают годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В этот раз День независимости празднуется особенно широко, сегодня 75-летняя годовщина освобождения Белоруссии. С праздником президента республики Александра Лукашенко поздравил глава России Владимир Путин.
«Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества. Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений», — подчеркнул российский лидер. 

Увеличение числа рейсов в Швейцарию

Шойгу рассказал подробности гибели моряков в Североморске. События дня. ФАН-ТВ

В Женеву хоть каждый день. Россия и Швейцария увеличат число полетов между двумя странами. Ранее самолеты «Аэрофлота» отправлялись в Женеву из Москвы 14 раз в неделю, теперь же запланирован 21 полет. На столько же увеличится и количество рейсов у компании Swiss Air. Кроме того, самолеты теперь будут летать и из подмосковного Жуковского. Частота рейсов — семь в неделю.

 