Шойгу рассказал подробности гибели моряков в Североморске. События дня. ФАН-ТВ

Причины пожара на субмарине
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Североморск. По поручению президента Владимира Путина он провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Несчастный случай произошел 1 июля. На субмарине вспыхнул пожар, который унес жизни 14 моряков. Среди них было семь капитанов первого ранга и два Героя России. Как отметил Шойгу, в критической ситуации моряки действовали героически. Из отсека, охваченного огнем, они эвакуировали гражданского и закрыли за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара, а сами до конца боролись за корабль. По факту происшествия Следственный комитет РФ проводит проверку.
Восстановление Донбасса
На восстановление Донбасса потребуется не менее 10 млрд евро. Такую сумму озвучил президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Торонто. Он отметил, что этой осенью в Мариуполе пройдет инвестиционный форум. Один из вопросов, который обсудят иностранные инвесторы — восстановление ДНР и ЛНР. В Северной Америке Зеленский находится с 1 июля. Свое видение ситуации на юго-востоке Украины президент представил премьер-министру Канады. Глава государства отметил, что наиболее «действенный» инструмент для решения конфликта — продолжение санкционной политики по отношению к России. Но как это остановит огонь со стороны ВСУ? Напомним, что в 2014 году сразу после госпереворота жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать новую украинскую власть. В ответ на их решение Киев начал вооруженную операцию. По данным ООН, ее жертвами стали около 13 тысяч жителей Донбасса. Полтора миллиона человек вынуждено бежали в другие страны. Многих приняла Россия. В этом году Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов жителям двух республик. Украине это явно не понравилось. После встречи с Владимиром Зеленским власти Канады также заявили, что не будут впускать в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами.
«На самом деле, люди, живущие в Донбассе, которые стремятся получить российское гражданство, делают это в наименьшей степени для поездок в Канаду или Европу, но прежде всего, для возможности укорениться в России. <…> Зато станет дополнительным фактором, осложняющим без того не безоблачные отношения Запада с Москвой», — прокомментировал ситуацию международный эксперт Евгений Бень.
День независимости Белоруссии
3 июля Белоруссия празднует главный государственный праздник — День независимости. Дата выбрана неслучайно. 3 июля в республике отмечают годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В этот раз День независимости празднуется особенно широко, сегодня 75-летняя годовщина освобождения Белоруссии. С праздником президента республики Александра Лукашенко поздравил глава России Владимир Путин.
«Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества. Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений», — подчеркнул российский лидер.
Увеличение числа рейсов в Швейцарию
В Женеву хоть каждый день. Россия и Швейцария увеличат число полетов между двумя странами. Ранее самолеты «Аэрофлота» отправлялись в Женеву из Москвы 14 раз в неделю, теперь же запланирован 21 полет. На столько же увеличится и количество рейсов у компании Swiss Air. Кроме того, самолеты теперь будут летать и из подмосковного Жуковского. Частота рейсов — семь в неделю.