В Госдуме предупредили США об ответе Шойгу на нарушение воздушных границ РФ
Американский стратегический разведывательный беспилотник замечен вечером вторника, 2 июля, между Калининградской областью и Белоруссией. В связи с этим в Госдуме напомнили, какой приказ может отдать министр обороны России Сергей Шойгу, если ВВС США нарушат воздушное пространство РФ.
По данным мониторингового сервиса Plane Radar, стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США с бортовым номером 04-2021 2 июля взлетел с авиабазы в Италии, чтобы совершить разведывательный полет между Калининградской областью и Белоруссией. После выполнения задачи беспилотник вернулся на итальянскую базу.
18:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 2 июля 2019 г.
Стратегический разведывательный #БпЛА #Northrop #Grumman RQ-4A #Global #Hawk, ВВС США????????, бортовой номер 04-2021, позывной #FORTE10, взлетевший с авиабазы #Sigonella????????, совершает разведывательный полёт, между Калининградской???????? областью и Белоруссией.#UAV #RQ4 #USAF pic.twitter.com/v55Ei450ft
«Много лет тому назад, когда мы общались с представителями российского оборонного ведомства, нам говорили, что сейчас наши западные партнеры очень активно используют различные средства ведения разведки — наземные, морские, воздушные — чтобы мониторить ситуацию на территории РФ, — рассказал Федеральному агентству новостей первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. — Поэтому сегодняшняя новость об американском беспилотнике у наших границ — вовсе не новость. Просто об этом стали открыто говорить, а несколько лет назад военно-политическое руководство нашей страны не считало нужным это обнародовать».
По словам депутата, оснований для паники у России нет, она отслеживает ситуацию.
«Российские системы ПВО молниеносно и решительно отреагируют на нарушение государственной границы РФ. В этом никто не сомневается. Если речь идет о беспилотнике, то его собьют смело и без вопросов, а если границу нарушит самолет, управляемый людьми, то здесь, конечно, подчиненные Шойгу будут разбираться. Может, сбой в навигации — заблудились. Но наши партнеры, зная о наших возможностях, безусловно, следят за тем, чтобы не нарушать границ РФ и вести себя аккуратно», — пояснил Александр Шерин.
Парламентарий подчеркнул, что, «несмотря на остаточное имперское похмелье», американцы в ближайшие годы свыкнутся с тем, что такие страны, как Россия и Китай не обязаны им подчиняться и способны дать отпор.
«Армия Российской Федерации гораздо сильнее и мощнее, чем советская и та, что была в 90-х годах. Наша армия сегодня мощнее той, что была в 2008 году, когда мы с помощью своих сил и средств успокоили зарвавшихся грузин, которых подстрекательски поддерживали американцы.
США очень сложно перестроиться на тот тон, на который они должны перейти, имея дело с мощной военной державой. Они пока разговаривают с нами так, как говорили с Борисом Ельциным. И с Китаем у американцев та же история. Они ошибочно полагают, что это страна, которую не надо воспринимать всерьез. Но это давно не так. Это крупнейшая экономика в мире и армия с огромным бюджетом и численностью. Надеюсь, скоро США все-таки протрезвеют и воспримут реальность адекватно», — добавил Александр Шерин.