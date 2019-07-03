В Госдуме предупредили США об ответе Шойгу на нарушение воздушных границ РФ

Американский стратегический разведывательный беспилотник замечен вечером вторника, 2 июля, между Калининградской областью и Белоруссией. В связи с этим в Госдуме напомнили, какой приказ может отдать министр обороны России Сергей Шойгу, если ВВС США нарушат воздушное пространство РФ.

По данным мониторингового сервиса Plane Radar, стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США с бортовым номером 04-2021 2 июля взлетел с авиабазы в Италии, чтобы совершить разведывательный полет между Калининградской областью и Белоруссией. После выполнения задачи беспилотник вернулся на итальянскую базу.

«Много лет тому назад, когда мы общались с представителями российского оборонного ведомства, нам говорили, что сейчас наши западные партнеры очень активно используют различные средства ведения разведки — наземные, морские, воздушные — чтобы мониторить ситуацию на территории РФ, — рассказал Федеральному агентству новостей первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. — Поэтому сегодняшняя новость об американском беспилотнике у наших границ — вовсе не новость. Просто об этом стали открыто говорить, а несколько лет назад военно-политическое руководство нашей страны не считало нужным это обнародовать».

По словам депутата, оснований для паники у России нет, она отслеживает ситуацию.

«Российские системы ПВО молниеносно и решительно отреагируют на нарушение государственной границы РФ. В этом никто не сомневается. Если речь идет о беспилотнике, то его собьют смело и без вопросов, а если границу нарушит самолет, управляемый людьми, то здесь, конечно, подчиненные Шойгу будут разбираться. Может, сбой в навигации — заблудились. Но наши партнеры, зная о наших возможностях, безусловно, следят за тем, чтобы не нарушать границ РФ и вести себя аккуратно», — пояснил Александр Шерин.

Парламентарий подчеркнул, что, «несмотря на остаточное имперское похмелье», американцы в ближайшие годы свыкнутся с тем, что такие страны, как Россия и Китай не обязаны им подчиняться и способны дать отпор.