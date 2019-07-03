В Киеве назвали основные тренды парламентской кампании

Киевские эксперты и политологи подвели итоги регистрации кандидатов на выборы в Верховную раду, а также назвали основные тренды стартовавшей парламентской кампании. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Известный киевский политолог Александра Решмедилова сообщила, что, по официальным данным ЦИК, на досрочных парламентских выборах зарегистрировано более 5800 кандидатов в народные депутаты.

«Как минимум 3,5 тыс. человек будут пытаться победить в мажоритарных округах, остальные идут по партийным спискам. По крайней мере теперь каждый украинец четко представляет, кто именно баллотируется в качестве «мажоритарщика» у него в округе, — заявила аналитик. — В свою очередь, для экспертов уже стали понятны расклады и тенденции начавшейся кампании. При этом в ЦИК Украины уже выявили наиболее распространенные злоупотребления — всевозможные «клоны» и «двойники» известных политиков, которые баллотируются с целью запутать избирателя, а то и одурачить его».

По мнению Решмедиловой, такие технологии популярны потому, что дают шанс добиться «быстрого и дешевого» успеха. Так, в нескольких мажоритарных округах зарегистрировались более десятка «Зеленских» и несколько «Тимошенко». Также десятки кандидатов выдвигаются от «фейковых» партий или благотворительных фондов.

«Эта технология направлена на «размывание» голосов избирателей, причем технологи в данном случае пользуются лазейками в избирательном законодательстве, — отмечает эксперт. — По факту, технология «двойников», тезок, частично совпадающих имен и фамилий кандидатов — прием не новый. На недавних президентских выборах было несколько пар таких «двойников» — например Юлия Тимошенко и Юрий Тимошенко. В ходе кампании на билбордах часто размещались лозунги, противоречащие идеологии Юлии Владимировны, а внизу стояла подпись «Ю. Тимошенко». Читая их, люди не всегда видели подвох. Если подсчитать процент голосов, который оттянул на себя некто Юрий Тимошенко (плюс испорченные бюллетени), то ценой такой технологии стало лишь третье место лидера «Батькивщины» на выборах. Если бы не «двойник», то Юлия Владимировна вполне могла оказаться во втором туре».

По словам Решмедиловой, такую технологию на выборах используют давно и действует она по принципу «все, что не запрещено, разрешено». Хотя тут налицо — прямой обман избирателей.

«Шестьдесят дней, которые по закону отводятся на досрочную парламентскую кампанию, делают ее короткой и напряженной. Но сейчас можно констатировать, что у этой кампании нет даже 60 дней. Первый месяц, по сути, был потрачен на ожидание решения Конституционного суда, который определял законность роспуска Верховной рады президентом. Так что сегодня на агитацию у партий осталось всего пара недель, и за это время сотворить чудо почти невозможно», — считает Решмедилова.

По ее словам, «пятерка» партий-лидеров уже ясна. Это «Слуга народа» (43,2%), идущая на первом месте, хотя наметилась тенденция к спаду ее рейтинга. На втором месте прочно укрепилась «Оппозиционная платформа — За життя» (12,3%). По мнению аналитика, это связано с личным результатом ее лидера Юрия Бойко в президентской гонке. Далее очень плотно идут «Батькивщина» (9,4%), «Голос» (8,3%) и «Европейская солидарность» во главе с Петром Порошенко (8,1%). Скорее всего, эти политсилы точно преодолеют 5%-ный барьер.

Остальные политические партии — «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, «Радикальная партия» Олега Ляшко, «Сила и честь» Игоря Смешко и все остальные — по всей видимости, в парламент не попадут. Совсем их списывать со счетов пока не стоит, считает Решмедилова, «но глобально они на ситуацию повлиять уже вряд ли смогут».

«По пропорциональной системе в Раду будут избраны только 225 депутатов, еще 225 избираются в мажоритарных округах. При этом президентская партия «Слуга народа» готова замахнуться на «монокоалицию» и «моноправительство», хотя они согласны вести переговоры с «Голосом» Святослава Вакарчука, — говорит аналитик. — Юлия Тимошенко и ее «Батькивщина» готовы сотрудничать с этими двумя силами. Она даже предложила им «план совместных действий на первые 100 дней». Если коалиция в Раде действительно сложится из этих трех сил, то Юлия Владимировна будет наиболее реальным кандидатом в премьер-министры».

Политологи напомнили: по опросам Киевского международного института социологии (КМИС), самым вероятным кандидатом на пост премьера украинцы видят Юрия Бойко, за ним идет Юлия Тимошенко.

«Конечно, за ними идут нынешний премьер Владимир Гройсман, а также лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко. Но эти люди в силу низкой популярности вряд ли смогут реально претендовать на этот пост, — говорит Решмедилова. — Бойко и Тимошенко — политики топ-уровня, они понятны людям, у них есть своя политическая история, конкретные предложения и наработки. И больше шансов на премьерский пост будет у того политика, чья партия успешнее выступит на выборах».

По мнению политконсультанта Александра Кочеткова, «сама избирательная кампания будет рекордно короткой, и финиш ее уже виден».

«Многое уже ясно и с партиями, и в 90% мажоритарных округов. Большинству политсил сложно будет улучшить свое положение, но также сложно его и испортить, — считает эксперт. — Сегодня на выборах виден небывалый в истории Украины приоритет «Слуги народа». Но есть у нее и серьезный недостаток — в партийном списке СН собраны люди разных профессий, и среди них мало профессиональных политиков, от силы 30 человек. Тем не менее СН в итоге может набрать 45-49% голосов».

По мнению эксперта, в мажоритарных округах в Донбассе будут конкурировать кандидаты от «Оппозиционной платформы — За життя» и «Оппозиционного блока». На Западной Украине приоритет будет у «мажоритарщиков» от «Голоса», а на всей остальной Украине — от «Слуги народа».

«Сегодня украинцы готовы предоставить Зеленскому и его команде всю полноту власти, — считает Кочетков. — Правда, завтра с них же и спросят, если обещанное счастье и благополучие в очередной раз не наступят. По моим прогнозам, в парламенте у «Слуги народа» в целом может собраться, вместе с их «мажоритарщиками», 230-240 голосов. Для сохранения «демократичности» им придется входить в коалицию с кем-то из политсил. Наиболее адекватный для них партнер — «Батькивщина». Но тогда и на должность премьера придется ставить Тимошенко. Она знает, как управлять страной, а люди из «Слуги народа» — нет. В этой ситуации люди из команды Зеленского могут потерять контроль над кабмином, что для них неприемлемо. Поэтому Тимошенко в итоге могут предложить пост спикера Верховной рады», — прогнозирует политолог.

По словам Кочеткова, Зеленский «искренне хочет, чтобы в стране все было хорошо».

«Он не хочет плодить коррупцию и не намерен допускать, чтобы этим занимался кто-то из его окружения, — считает эксперт. — Его команда также хочет, чтобы «все было хорошо и по-другому, чем при Порошенко». Проблема в том, что в «команде Зе» не очень понимают, что именно нужно делать. У них нет алгоритма действий, нет профессиональных исполнителей, способных превратить их «добрые намерения» в хорошие дела.