Лавров рассказал, как США используют курдов для подрыва целостности Сирии
Москва, 3 июля. США пытаются спекулировать на курдском факторе в Сирии и использовать курдов для подрыва целостности этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр пояснил, что Вашингтон пытается использовать курдов «для сколачивания на восточном берегу Евфрата квазигосударства, в том числе на тех территориях, на которых курды в Сирии раньше не проживали». Таким образом, по словам Лаврова, курдов используют также и для того, чтобы «вбивать клин между курдами и арабскими племенами, которые веками жили на этих территориях».
Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва уже получала данные о серьезных столкновениях между ними, и это вызывает очень серьезное беспокойство.
«Надеюсь, что США будут избегать действий, нарушающих резолюции Совбеза ООН, нарушающих баланс интересов всех проживающих на территории Сирии этноконфессиональных групп», — добавил он по итогам переговоров с генсекретарем ООН исламского сотрудничества Юсефом Ахмедом аль-Усаймином.