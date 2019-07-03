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Лавров рассказал, как США используют курдов для подрыва целостности Сирии

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Лавров рассказал, как США используют курдов для подрыва целостности Сирии

Москва, 3 июля. США пытаются спекулировать на курдском факторе в Сирии и использовать курдов для подрыва целостности этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр пояснил, что Вашингтон пытается использовать курдов «для сколачивания на восточном берегу Евфрата квазигосударства, в том числе на тех территориях, на которых курды в Сирии раньше не проживали». Таким образом, по словам Лаврова, курдов используют также и для того, чтобы «вбивать клин между курдами и арабскими племенами, которые веками жили на этих территориях».

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва уже получала данные о серьезных столкновениях между ними, и это вызывает очень серьезное беспокойство.

«Надеюсь, что США будут избегать действий, нарушающих резолюции Совбеза ООН, нарушающих баланс интересов всех проживающих на территории Сирии этноконфессиональных групп», — добавил он по итогам переговоров с генсекретарем ООН исламского сотрудничества Юсефом Ахмедом аль-Усаймином.

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Автор: Игорь Федоров
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