В Совфеде прокомментировали видео нападения на российскую семью в Грузии

Грузинская власть, даже при всем желании, не способна обеспечить безопасность российских туристов. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Олег Морозов.

Нападение на россиян

В Интернете появилось видео, на котором запечатлено, как грузинские националисты нападают на автомобиль с туристами из России. И хотя снято оно было предположительно около пяти лет назад, в свете последних событий стало, к сожалению, вновь актуально.

На кадрах видео можно увидеть, что машину, в которой находятся туристы из России (мужчина и, предположительно, его жена и дочь) были окружены несколькими грузинскими националистами. Они выкрикивали оскорбительные фразы и наклеили на автомобиль пару наклеек. После этого, когда машина с российскими номерами отъезжает, националисты достают из своего автомобиля украинские и грузинские флаги.

Как оказалось, видео датировано 2014 годом. Однако, как показывают последние события, в Грузии антироссийские настроения набирают обороты, но поездка российских туристов в эту страну может окончиться подобным происшествием.

Грузинская власть слаба

Как отметил сенатор Олег Морозов, сегодня необходимо прислушаться к словам российского лидера.

«Когда президент России Владимир Путин официально обращается к своим гражданам и говорит, что не то время для того, чтобы посещать Грузию, надо к этому прислушаться. Потому что никогда такие предупреждения не делаются на пустом месте. Мы же видим, что сейчас в Грузии качество власти такое, что она не контролирует оппозицию, улицы, сдает одну позицию за другой. В таких условиях власть, даже если захочет, не в состоянии обеспечить безопасность приезжих граждан из России», — пояснил Олег Морозов.

Как заметил сенатор, с грузинской стороны звучат лозунги «приезжайте, россияне, все будет хорошо», но при этом происходят инциденты, подобные тому, что показано на видео. Поэтому пока власть Грузии не разберется с уличной оппозицией имени Михаила Саакашвили, будут происходить подобные случаи, уверен сенатор.

«Поэтому надо прислушиваться к совету собственного руководства и не рисковать лишний раз своей безопасностью», — заключил Олег Морозов.

20 июня в Грузии начались антироссийские демонстрации, организованные грузинской оппозицией. Против протестующих полиция применила акустические пушки, водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате 240 человек, включая 80 полицейский, пострадали.

В свою очередь президент Российской Федерации Владимир Путин в целях обеспечения безопасности российских граждан подписал указ о запрете отечественным авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля. Ущерб для грузинской экономики оценивается в 700 миллионов долларов.