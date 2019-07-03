В Евросоюзе увидели позитивную динамику отношений с Россией

Брюссель, 3 июля. Глава представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркус Эдерер отметил позитивную динамику в отношениях Брюсселя и Москвы в текущем году.

«Если сравнивать 2019 с 2018 годом, то полагаю, что мы видим больше положительных изменений в российско-европейских отношениях. Главным образом отмечу, что не происходило таких инцидентов, которые бы отравляли атмосферу, которые я упомянул («дело Скрипалей», инцидент в Керченском проливе)», — заявил европейский политик во время презентации председательства Финляндии в Совете ЕС, которое состоялось в российской столице.

По словам Эдерера, в текущем году состоялся ряд плодотворных и конструктивных встреч между Россией и чиновниками Евросоюза. Кроме того, он упомянул позитивную динамику в урегулировании на Украине.

Он обратил внимание на то, что к концу года может появиться возможность для Брюсселя и Москвы «дать трезвую оценку тому, как можно конструктивно развивать двусторонние отношения».

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, опасно маневрировали несколько часов и игнорировали требования российских пограничников остановиться. В результате военные корабли были задержаны, а моряки арестованы. Российские власти назвали инцидент в Керченском проливе однозначной провокацией.

В марте 2018 года в британском Солсбери без сознания были обнаружены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских следователей, россиян отравили химическим веществом под названием «Новичок». Лондон сразу же обвинил РФ в причастности к инциденту, но до сих пор не предоставил ни единой улики на этот счет. МИД РФ подчеркивал, что история с отравлением Скрипалей «рассыпается на глазах» из-за отсутствия доказательств виновности России.