Израиль хвалится, якобы российские С-300 не смогли помешать ему убить граждан Сирии

Израиль, осуществивший несколько дней назад очередной акт агрессии против Сирии, вместо того, чтобы признать гибель мирных жителей в результате авиаудара, продолжает «танцевать на костях» и бравировать собственным «военным превосходством». Так, СМИ еврейского государства активно тиражируют заведомо ложную мысль о том, будто бы российские С-300 «переоценены» и на самом деле не способны отразить налеты ВВС ЦАХАЛ. Подробнее — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Очередной удар вновь наносился из воздушного пространства Ливана. Под огнем на этот раз оказались окрестности Дамаска и Хомса. Средства ПВО САР смогли перехватить значительную часть израильских ракет, однако несколько из них все же достигли целей. В результате этих падений погибли четыре мирных жителя, в том числе грудной ребенок, передавало сирийское информагентство SANA. Еще больше 20 гражданских лиц получили ранения.

Кроме того, были нанесены повреждения в мирных кварталах. Взрывной волной, спровоцированной авиаударами израильских истребителей в предместьях сирийской столицы, было частично разрушены ряд жилых домов в населенном пункте Сахная к югу от Дамаска.

Напомним, что предыдущие агрессивные действия в отношении арабской республики Тель-Авив предпринимал всего несколько недель назад — 11 июня. Тогда израильтяне пытались ликвидировать сирийские радары в провинции Даръа, однако безуспешно, поскольку почти все выпущенные ими ракеты были сбиты противовоздушными комплексами САР.

Почему же сейчас Израиль вместо того, чтобы замолчать после убийства им граждан Сирии, продолжает свою браваду и так гордится, что смог безнаказанно выпустить несколько ракет по соседней республике?

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов напомнил в комментарии для ФАН, что Тель-Авив всегда оправдывает подобные незаконные агрессивные действия необходимостью обеспечения собственной безопасности, огромную угрозу которой будто бы представляют находящиеся в САР иранцы.

«Израиль систематически атакует территорию Сирии, целясь по объектам, которые он определяет как иранские. Таким способом, по уверениям Тель-Авива, он якобы защищает себя от внезапных атак или даже терактов. Этим израильтяне и объясняют свои агрессивные противоправные действия, приносящие САР материальный урон и убивающие ее граждан. Такое в результате налетов ВВС ЦАХАЛ бывает нередко. И, безусловно, это грубое нарушение международных норм», — подчеркнул эксперт.

При этом еврейское государство бравирует тем, будто бы развернутые в Сирии российские комплексы С-300 его авиацию не достают. Однако в действительности они еще не работали по израильским самолетам. Если бы так было, Тель-Авив не позволял бы себе таких дерзостей.

«Почему они пока не использовались? Здесь в первую очередь политический момент. Кроме того, это ливанское небо. Приказа на уничтожение бомбардировщиков ВВС Израиля со стороны сирийского военного командования не поступает. Его можно было б ждать при грубом нарушении воздушного пространства САР. Это не вопрос качества данных российских ЗРК, это вопрос политики и сложных взаимоотношений в регионе. В случае если будут соответствующие решения, эти самолеты ВВС ЦАХАЛ, безусловно, будут ликвидироваться. Данные комплексы производства РФ вполне позволяют это сделать. И в таком случае Тель-Авив будет вынужден прекратить свои агрессивные акции», — уверен востоковед.

А пока Израиль продолжает спекулировать на этой теме. Нынешнее руководство этим способом пытается подняться в глазах обывателей, что особенно актуально накануне повторных выборов в парламент.