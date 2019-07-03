Песков подтвердил беседу Путина с премьером Нидерландов в Осаке

Москва, 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил беседу российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Нидерландов на саммите G20 в Осаке.

«Это было очень краткое общение на ногах в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы почти со всеми участниками саммита. Был затронут вопрос о позиции российской стороны. Позиция понятна, она последовательна, и, кончено, она заключается в том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия РФ. Собственно, вот такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.