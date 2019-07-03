Песков заявил, что Путин ознакомился с фактурой дела владельца «Рольфа»

Москва, 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства ознакомился с материалами уголовного дела владельца крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Естественно, о фактуре этого дела президенту известно», — заявил Песков журналистам.

Он уточнил, что Путин получал информацию, «но не в деталях, естественно».

«Президент не может отслеживать все детали одного конкретного дела», — добавил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что сейчас в рамках этого дела ведутся следственные действия, и добавить по этой теме в настоящее время нечего.

Напомним, о возбуждении дела в отношении Петрова СК РФ сообщил 27 июня. Бизнесмен сейчас находится за границей. По версии следователей, Петров вместе с топ-менеджерами компании в 2014 году незаконно провернул сделку по выводу средств из страны.

У Петрова имеется кипрская компания «Панабел лимитед». «Рольф» приобрела у нее акции компании компании «Рольф Эстейт» на 4 млрд руб. Стоимость ценных бумаг, как считают в СК РФ, была многократно завышенной, а договор купли-продажи заведомо подложным.

При этом в «Рольф» убеждены, что сделка была совершена в рамках закона. 28 июня суд санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро.

Как сообщала ранее НСН, президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал уголовное дело против Петрова 29 июня на саммите G20 в Осаке. Глава государства заявил, что не знает об этом расследовании, но запросит всю необходимую информацию.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что «прaвоохрaнительные оргaны должны продолжaть рaботaть и пресекaть кaкую-то противопрaвную деятельность».