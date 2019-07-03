Глава партии Меркель рассказала о самочувствии канцлера

Берлин, 3 июля. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о самочувствии канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что за Меркель наблюдают в особенной мере. Повышенное внимание к здоровью главы Германии, по мнению председателя ее партии, связано с «важной ролью», которую играет канцлер в международной политике.

«Мы постоянно созванивались все эти дни, — рассказала она в интервью газете Bild, — она чувствует себя хорошо».

В прошлом месяце у Меркель дважды случились приступы на публике. Первый произошел во время встречи 18 июня канцлера Германии и президента Украины Владимира Зеленского. Во время исполнения национальных гимнов Меркель начала испытывать сильную дрожь. Глава ФРГ после этого заверила, что выпила «как минимум три стакана воды», после чего ей стало легче.

Однако 27 июня приступ повторился. Он произошел во время приема Меркель у президента Германии.

Газета Bild со ссылкой на источники в одной из западных спецслужб ранее сообщила, что приступы Меркель связаны с «неврологическими нарушениями».

Сама немецкий канцлер, комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий, заявила, что у нее «все хорошо». Меркель подтвердила, что чувствует себя прекрасно, но не пояснила, обращалась ли к врачу.