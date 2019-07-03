Песков рассказал о планах Путина на среду

Москва, 3 июля. Российский лидер Владимир Путин в среду выступит перед участниками второго международного форума «Развитие парламентаризма», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. По его словам, Путин в среду примет верительные грамоты у послов и обсудит в правительстве нацпроекты.

Представитель Кремля рассказал, чем займется глава государства 3 июля. По его словам, в среду он находится в Москве, Путина ждет насыщенный рабочий день.

«В Большом Кремлевском дворце президент примет верительные грамоты от назначенных послов зарубежных государств. Это традиционное мероприятие», — уточнил пресс-секретарь.

Затем Путин проведет совещание с членами правительства России, будут рассмотрены текущие вопросы.

«Путин хотел отдельно поговорить по тому списку поручений, который был дан по итогам прямой линии, он подписал его вчера, мы его опубликовали. Речь пойдет, в том числе, о законодательном обеспечении реализации нацпроектов. Дело в том, что для реализации каждого нацпроекта требуется определенное количество законодательных инициатив, требуются новые законы, изменение старых. Назрел серьезный правовой разговор на эту тему», — добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что администрация главы государства попросит вице-премьеров Максима Акимова, Алексея Гордеева, Антона Силуанова обязательно проинформировать средства массовой информации, как прошло обсуждение вопросов по национальным проектам с Путиным.

«Сегодня не исключаем также, что художник Михаил Шемякин забежит к Путину, уже вечером. И ряд других встреч и совещаний запланировано у главы государства. В целом, рабочий график тяжелый, он перерастет фактически вечером в отлет в Рим. Завтра, вы знаете, состоится визит президента в Италию», — резюмировал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время официального визита в Италию 4 июля встретится с руководством республики и Папой Римским Франциском. У российского лидера запланированы переговоры с итальянским президентом Серджо Маттареллой и председателем Совета министров республики Джузеппе Конте. Стороны обсудят ключевые вопросы сотрудничества Москвы и Рима в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы, сообщила пресс-служба президента РФ.

Кроме того, Путин посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском.