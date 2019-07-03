В Госдуме заявили, что выплата долга РФ перед Советом Европы остается под вопросом

Москва, 3 июля. Выплата долга России перед Советом Европы за 2017-2018 годы остается под вопросом. Так считает представитель Государственной Думы РФ.

Как рассказали в Госдуме, министерство финансов РФ, скорее всего, готово заплатить за этот год, поскольку именно сейчас российскую делегацию полностью восстановили в правах в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Однако пока нет ясности, почему именно Россия должна платить за два предыдущих года, если страна отсутствовала в СЕ.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что выплата долга находится «под большим знаком вопроса», поскольку в 2017 и 2018 годы Россия присутствовала в институтах Совета Европы «весьма усеченным образом».

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не должна платить взносы в Совет Европы за годы отсутствия. Сенатор сообщил, что окончательное решение по данному вопросу будут принимать МИД и Минфин России.

Напомним, права российской делегации в ПАСЕ были ограничены после воссоединения РФ и Крыма в 2014 году, которое произошло в результате легитимного референдума. В 2017 году Россия перестала платить членские взносы в Совет Европы.

В июне 2019 года российской делегации вернули права в ПАСЕ в полном объеме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение победой здравого смысла, поскольку Ассамблея не может нормально работать без РФ, сообщает Infox.ru.