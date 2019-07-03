Криптокошельки Навального и Волкова проверит Следственный комитет РФ

В Следственный комитет России обратились с просьбой проверить учредителей так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможного мошенничества. По мнению заявителей, одиозный блогер и один из его сторонников утаивают информацию о финансовых операциях с биткоин-кошельками, которые созданы «для пожертвований», и присваивают часть доходов.

В «биткоин-кампании» ФБК и основаниях претензий к Навальному и Волкову разбирался RT.

По информации издания, в СК обратился журналист, главный редактор «Агентства федеральных расследований» Сергей Соколов. По его мнению, руководители ФБК — Навальный и Волков — скрыли от сотрудников своей организации и жертвователей информацию о том, куда были направлены средства, поступившие на криптовалютные счета во время «избирательной кампании». Соколов считает, что так могли быть присвоены около 41,3 миллиона рублей.

Необходимо отметить, что правовой статус биткоина в России пока не определен. Центробанк ранее предупреждал, что сделки с криптовалютой являются выскорисковыми, а Верховный суд назвал цифровую валюту одним из средств легализации доходов, добытых преступным путем.

Криптокампания для кандидата

Кампания по выдвижению Алексея Навального на выборы президента России началась 13 декабря 2016 года. На сайте, где собирали средства в его пользу, вместе с банковскими реквизитами был указан криптосчет.

«До регистрации избирательного счета мы осуществляем сбор средств на интернет-кошельки начальника избирательного штаба Леонида Волкова», — говорилось в сообщении на сайте.

При этом команда Навального обещала, что будет представлять «публичную отчетность» по поступлению и расходованию собранных средств. Сергей Соколов отметил, что эти обещания Навальный и Волков так и не выполнили.

«В финансовом отчете ФБК за 2018 год, опубликованном Алексеем Навальным, средства, поступившие на официальный биткоин-кошелек, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счет пришло более 106 миллионов рублей спонсорских средств (1,6 миллиона долларов. — Прим. ред.)», — сказал он в комментарии RT.

Как отмечает издание, в этом отчете действительно не говорится, какие средства поступали на банковские счета, а какие — на криптокошельки. При этом в финальном отчете по «избирательной кампании» Навального на его сайте по выдвижению было заявлено, что общая сумма поступлений в ВТС составила 91,2 миллиона рублей. Однако и тут не указана отчетность об операциях с криптовалютой.

RT проанализировал транзакции по криптокошелькам Навального. Все операции по ВТС обезличены, однако движение средств можно увидеть в открытом доступе и узнать, когда и какие суммы поступали на счета.

Основной кошелек

На кошелек 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E первое зачисление средств было произведено 8 декабря 2016 года. На счет поступило 0,0096 BTC — менее 500 рублей по курсу на тот момент. В день старта «избирательной кампании» Навального, 13 декабря, было произведено 62 перевода. Причем, в основном, это были пожертвования на небольшие суммы.

Однако на следующий день, 14 декабря, неизвестный перевел кампании Навального 9,7 ВТС — около 460 тысяч рублей на момент транзакции. С 15 декабря начался вывод средств суммами по 1, 5 и 9,7 ВТС.

Следующую крупную сумму с криптокошелька вывели уже 1 февраля. Со счета ушли 10 ВТС (598 тысяч рублей на момент транзакции). Операции по выводу средств также можно увидеть в другие дни февраля.

Узнать дальнейшую судьбу криптовалюты практически невозможно. RT проследил крупные транши и выяснил, что зачастую они в течение нескольких часов рассыпались между десятками других анонимных кошельков и проходили через цепочку «транзитных» кошельков.

Как отметил член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков в комментарии изданию, возможно, речь идет о так называемых биткоин-миксерах. С помощью этих сервисов сотни транзакций из разных кошельков перемешивают в едином пуле. По словам эксперта, таким образом от общественности или правоохранительных органов могут скрыть дальнейший путь средств.

«Владелец «миксера» берет свою комиссию и после перемешивания направляет деньги на скрытый, непубличный кошелек заказчика. Такими услугами часто пользуется криминалитет», — сказал Арсений Поярков.

Издание подсчитало, что ежедневно вышеуказанный кошелек кампании Навального пополнялся 30–40 переводами. Всего же с момента открытия кошелька 8 декабря 2016 года по 3 июля 2019 года по этому счету было совершено 2189 транзакций. На кошелек поступили 618 BTC (по нынешнему курсу — более 350 миллионов рублей).

Второй кошелек

Осенью 2017 года ссылка на первый кошелек с сайта Навального исчезла. Сторонникам блогера было предложено перечислять средства на другой криптосчет: 3MQTRzttkMtsMEy9dRq4Sf1xiSsWKgQkyH.

Всего за полтора года на этот кошелек поступили 72 ВТС — около 40 миллионов рублей. Последняя крупная сумма поступила на счет 10 мая 2018 года. Это произошло за день до того, как Навального освободили из-под очередного административного ареста. На кошелек поступили 10 ВТС, которые были выведены тем же вечером.

При этом поступления на первый кошелек тоже продолжались.

По подсчетам RT, всего с декабря 2016 года по март 2018 года с обоих кошельков были выведены порядка 85 миллионов рублей. При этом издание отмечает, что для расчета суммы использовало упрощенную схему: каждый вывод с кошельков считали так, как если бы эти средства были обналичены моментально, а не проходили через счета-посредники и «миксеры». Каждый такой вывод считали по курсу рубля на день операции и суммировали.

RT предполагает, что отчет команды Навального о получении 91,2 миллиона рублей с криптокошельков — это отчет о финальной сумме, которую уже вывели, обналичили и внесли на счета кампании.

По подсчетам же Соколова, блогеру были перечислены ВТС на сумму 106 миллионов рублей. Эти расхождения подтверждают неподотчетность криптокампании Навального и невозможность проверить информацию, предоставленную Волковым.

Неизвестные и щедрые «поклонники»

По мнению Сергея Соколова, 94% переводов в криптовалюте на счета кампании Навального составляют переводы от западных фондов. К такому выводу он пришел после того, как проанализировал более 1700 всех приходных транзакций на счет Волкова с 13 декабря 2016 года по 31 марта 2018 года.

По его словам, крупные переводы в долларовом эквиваленте составляли от пяти тысяч до 150 тысяч. Оставшиеся 6% от переводов — незначительные пожертвования в размерах 10-15 долларов.

«В силу анонимности транзакций на блокчейн-платформе теоретически ничто не могло помешать иностранным организациям финансировать команду Навального, что по закону об НКО является поводом для признания организации иностранным агентом», — сказал Сергей Соколов.

RT же обнаружил следующую закономерность: крупные суммы на кошельки Навального поступали от одних и тех же отправителей. Издание выявило один из криптосчетов (условное название — кошелек Х), который несколько раз осуществлял переводы на крупные суммы на кошельки кампании Навального.

Еще одна интересная деталь — то, откуда на кошелек этого щедрого «жертвователя» поступали средства. Издание пишет, что почти треть поступлений приходится на кошелек 1N52wHoVR79PMDishab2XmRHsbekCdGquK (условное название — кошелек Y). Выяснилось, что Y участвовал в шести транзакциях, в результате которых пополнился на 29,4 ВТС. А на международном портале Bitcoin Who's Who, где анализируются данные кошельков, некоторые пользователи отмечают Y как мошеннический — fraudulent. Всего же в Сети можно найти десятки предупреждений о мошенничестве, связанных с этим счетом.

При этом издание выяснило, что X переводил Навальному биткоины через короткий промежуток времени после получения биткоинов от Y. Сумма перевода полностью совпадала с суммой, полученной от Y.

Эксперты предполагают, что кошелек Х может принадлежать доверенному лицу. Предположительные спонсоры могут направить биткоины на этот счет как на «депозит», а команда Навального получит их только в том случае, если выполнит задачу. Такая схема напоминает работу так называемых гарант-сервисов на нелегальных торговых площадках.

Управляющий партнер консалтинговой компании по криптовалютам Mindsmith Руслан Юсуфов рассказал, что гарант-сервисы распространены на маркетплейсах нелегальных товаров и услуг, которые чаще всего размещены в даркнете, но не во всех случаях. Он добавил, что речь может идти не только о биткоине — это могут быть другие криптовалюты и обычные деньги.

«Так как стороны друг другу не доверяют, приходится прибегать к услугам гарантов, чтобы не оказаться обманутыми. Это один из способов саморегулирования теневого киберсообщества. Обычно гарант является уважаемым и доверенным лицом в сообществе (администратором или модератором форума, например)», — пояснил Юсуфов в комментарии RT.

Биткоин-гонорары за расследования

Ранее Федеральное агентство новостей выявило связь между расследованиями ФБК и поступлениями на счета Навального в криптовалюте. Например, после выхода на канале Навального видео с атакой на министра культуры России Владимира Мединского и Константина Голощапова счет блогера пополнился за раз на 6,8 биткоина. В рублях эта сумма будет достигать почти 3,5 миллиона рублей. Это позволяет сделать вывод, что так называемое «расследование» было сделано по заказу щедрого теневого спонсора.

RT тоже сопоставил крупные поступления на криптосчета блогера и публикации громких расследований и обнаружил много совпадений.

Например, 21 ноября 2018 биткоин-кошелек пополнился на 19,9 BTC (5,78 млн рублей), а 22 ноября была опубликована информация о британском гражданстве телеведущего Сергея Брилева. До этого, в сентябре, на счет поступило 12,4 BTC (5,85 млн рублей). На следующий день ФБК опубликовал «расследование» о председателе правления Пенсионного фонда Антоне Дроздове.

Кроме того издание выяснило, что с 1 апреля 2019 года кошелек с адресом 3DdBZ734DjaqBf29PvjxWv9mvU6VaQEs8H регулярно пополняет один из счетов Навального на суммы от 1 ВТС (около 270 тысяч рублей). Зачисления совпадают с датами эфиров и выхода видеороликов на сайте Навального.

Обналичивание криптовалюты

Как передает RT, в период с 2017 по 2018 год криптовалюта легализовывалась для финансирования кампании Навального через фонд «Пятое время года». Об этом стало известно во время проверки, которую проводил Минюст по требованию прокуратуры Москвы.

Учредителем «Пятого времени года», который был создан весной 2014 года, выступил Леонид Волков. Этот фонд арендовал помещение под штабы Навального в регионах и заключал договоры с сотрудниками команды блогера. А в 2017 году почти вся операционная деятельность кампании Навального велась через счета «Пятого времени года».

При этом в 2017 году фонд подал нулевую отчетность, а в 2018 году подал отчет, согласно которому через его счета за 2017 год прошло 164 миллиона рублей.

В январе 2018 года Минюст РФ обратился в Мещанский районный суд Москвы с административным иском о ликвидации фонда. В суде представитель ведомства заявила, что «Пятое время года» собирал средства в биткоинах, «что предусматривает анонимность транзакций, тогда как анонимным жертвователям запрещается вносить деньги на счета зарегистрированных кандидатов в президенты».

Суд принял решение о ликвидации фонда. Во время проверки выяснилось, что «Пятое время года» принимал криптовалюту не напрямую, а с помощью посредников. На криптовалютных биржах биткоины обменивались на рубли или другую валюту, средства обналичивались, а затем сотрудники ФБК или доверенные лица вносили суммы на счета «Пятого времени года» в Сбербанке и «Альфа-банке».

Волков, например, внес 32,8 миллиона рублей, а сотрудница ФБК Анна Чехович в течение полугода внесла на счет в «Альфа-банке» 17,3 миллиона рублей. Руслан Шаведдинов — на тот момент пресс-секретарь кампании Навального — внес 15,5 миллиона рублей.

Деньги в «коробках из-под обуви» и брошенные активисты

Бывший сотрудник ФБК и замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов подтвердил, что через фонд легализовывались обналиченные с биткоин-кошельков средства, а также крупные суммы наличных.

«Я лично за время своей работы в структурах Навального видел деньги, которые были перемотаны скотчем, которые хранились в условных «коробках из-под обуви», — рассказал он.

По его словам, задавать вопросы о том, откуда эти деньги взялись, было нельзя. Иначе бы уволили.

При этом сторонники Навального в регионах все чаще заявляют о том, что денег не видят. Например, один из членов штаба ФБК в Архангельске Александр Песков был оштрафован судом за участие в несанкционированном шествии в 2018 году. Однако из центрального штаба блогера денег ему на погашение штрафа не прислали. Сумма наложенного взыскания составила 200 тысяч рублей.

В похожей ситуации оказался и член регионального штаба Навального в Нижнем Новгороде Дмитрий Калинычев. Он тоже собирал средства для уплаты штрафа в размере 150 тысяч рублей, так как центральный штаб ему не помог.

Издание отмечает, что сам факт сбора средств с целью выдвижения Навального в президенты послужил поводом для исков. Некоторые жертвователи посчитали, что команда Навального вводила их в заблуждение, потому что блогер не имел права баллотироваться из-за судимостей. На Леонида Волкова в суд подавали шесть человек с требованием вернуть средства, переведенные на «избирательную кампанию».

Продолжение сборов

Ссылка на второй биткоин-кошелек остается на сайте «Штабы Навального» и продолжает регулярно пополняться. Как подсчитало издание, с марта 2018 года по май 2019 года на криптосчета Навального и Волкова поступили 327,7 ВТС (186 млн рублей).

Путешествия и пожертвования

Кроме того, издание выяснило, что даты списаний с биткоин-кошельков и даты поездок Навального тоже часто совпадают. Так, например, с криптосчета были списаны деньги во время путешествия Навального в Египет, накануне его поездки в Италию, во время поездок в Латвию, Испанию и Таиланд.

Транзакции по биткоин-кошельку Навального были замечены и во время семейного отдыха блогера с женой и сыном в Римини, пока пятеро соратников ФБК ждали решения суда после митинга 12 июня. ФАН проводил свое расследование по одной из поездок блогера в Италию.

Выяснилось, что жителям Сорренто Навальный запомнился как сорящий деньгами русский сеньор, который жил на одной из самых дорогих вилл и посещал дорогие заведения. Поездка также была оплачена биткоинами, которые поступили на счет от «таинственных» спонсоров «Фонда борьбы с коррупцией».