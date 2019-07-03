Эксперт объяснил, как США маскируют поставки летального оружия на Украину

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что через Канаду США могут поставлять вооружение на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев договорился с Оттавой о поставках бронетехники. Соответствующую информацию подтвердил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, однако о деталях сделки он распространяться не стал.

По заверениям Зеленского, Киев заинтересован в дальнейшем военном сотрудничестве с канадской стороной. Комментируя военно-техническое сотрудничество двух стран, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что взаимодействие Канады и Украины может быть лишь прикрытием для поставок Киеву американского летального вооружения.

«Это может быть обходным путем, то есть через Канаду США могут поставлять вооружение Киеву. С одной стороны США напрямую не поставляют вооружение Украине, а с другой стороны — их ближайший союзник Канада, который граничит и является, по сути, вассалом Вашингтона, поставляет вооружение Киеву. Но это также может быть имитация, потому что Канада не является производителем какой-либо высокотехнологичной военной техники, например, танков. Она сама является клиентом США и закупает у них вооружение», — говорит эксперт.

Максимум, что Канада может поставить Украине — это, возможно бронеавтомобили или легкие бронетранспортеры. И поскольку детали сделки не раскрываются, нет уверенности в том, что Киев получит новую военную технику.

«Поэтому я не стал бы придавать очень большое значение этому факту. Конечно, это неприятно, конечно, мы учтем этот факт и обязательно его запомним, но в целом опыт закупок Киевом военной техники у других стран достаточно печален. Мы помним, как Украина приобретала британские бронеавтомобили AT105 Saxon, которые вообще не предназначены для боевых действий, это полицейские автомобили. Мы помним, как им поставляли старые HMMWV которые через 150-200 км приходили в негодность, в результате чего Киеву приходилось тратить очень большие средства на ремонт, сервисное обслуживание и закупку запчастей. Так что, вполне вероятно, и эта сделка станет такой», — продолжает собеседник ФАН.

Эксперт предложил дождаться раскрытия деталей сделки, после чего станет известно, каким образом Украина будет расплачиваться за передачу вооружения.

«Вдруг станет известно, что это поставки в кредит или что это на самом деле поставки бесплатные, но при этом сервисное обслуживание, запчасти, инструкторов и т.д. придется оплачивать из бюджета страны, и это по стоимости будет больше, чем сама старая бронетехника. Но со всеми этими вооружениями Украина все равно не сможет завоевать в Донбасс», — заключил Богдан Безпалько.

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Джастин Трюдо вдохновил его заниматься политикой. Он добавил, что уйти в эту сферу его мотивировали еще несколько человек.