Посольство США выразило соболезнования семьям погибших в Североморске моряков

Вашингтон, 3 июля. Посольство США в России выразило соболезнования семьям погибших при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Североморске моряков. Соответствующий пост был размещен на странице дипломатического ведомства в Twitter.

Накануне стало известно о трагедии в Североморске. Во время батиметрических измерений на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. Благодаря самоотверженным действиям высокопрофессиональной команды очаг возгорания был ликвидирован, однако жертв не удалось избежать — погибли 14 подводников.

«Посольство США в РФ выражает глубокие соболезнования семьям и близким моряков-подводников, погибших вчера, — выступили с заявлением американские дипломаты. — Наши мысли и молитвы с ними в это трудное время».

Посольство США в РФ выражает глубокие соболезнования семьям и близким моряков-подводников, погибших вчера. Наши мысли и молитвы с ними в это трудное время. — Посольство США в РФ (@USEmbRu) July 3, 2019

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу отчитался президенту страны Владимиру Путину о трагедии в Североморске. Глава государства поручил руководителю военного ведомства отправиться на место трагедии и установить причины произошедшего. Путин подчеркнул, что семьям погибших моряков должна быть оказана помощь.

Президент констатировал, что среди жертв трагедии в Североморске были капитаны первого ранга и Герои России.