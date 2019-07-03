Посольство США выразило соболезнования семьям погибших в Североморске моряков
Вашингтон, 3 июля. Посольство США в России выразило соболезнования семьям погибших при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Североморске моряков. Соответствующий пост был размещен на странице дипломатического ведомства в Twitter.
Накануне стало известно о трагедии в Североморске. Во время батиметрических измерений на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. Благодаря самоотверженным действиям высокопрофессиональной команды очаг возгорания был ликвидирован, однако жертв не удалось избежать — погибли 14 подводников.
«Посольство США в РФ выражает глубокие соболезнования семьям и близким моряков-подводников, погибших вчера, — выступили с заявлением американские дипломаты. — Наши мысли и молитвы с ними в это трудное время».
Посольство США в РФ выражает глубокие соболезнования семьям и близким моряков-подводников, погибших вчера. Наши мысли и молитвы с ними в это трудное время.— Посольство США в РФ (@USEmbRu) July 3, 2019
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу отчитался президенту страны Владимиру Путину о трагедии в Североморске. Глава государства поручил руководителю военного ведомства отправиться на место трагедии и установить причины произошедшего. Путин подчеркнул, что семьям погибших моряков должна быть оказана помощь.
Президент констатировал, что среди жертв трагедии в Североморске были капитаны первого ранга и Герои России.