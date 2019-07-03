Юрист-международник объяснил, почему закрытие русских школ в Европе незаконно

Решение о закрытии русских школ на Украине и в странах Европы может быть правомерным, только если для них не набирается достаточного количества учеников. В других случаях лишение населения возможности обучать своих детей на их родном языке является нарушением международных норм. Об этом заявил экс-президент Института международного права в Женеве, доктор юридических наук, профессор Рейн Мюллерсон.

Советский и эстонский правовед, нынешний президент Академии права при Таллинском университете в кулуарах второго международного форума «Развитие парламентаризма» дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей. Рейн Мюллерсон рассказал о вопиющих примерах нарушения международного права сегодня, высокомерных новых русских в Лондоне и назвал единственную в мире организацию, уполномоченную вводить санкции против других стран.

«Большой плюс для России»

— Вы родились в Ленинградской области и получили образование в МГУ имени Ломоносова, но уже несколько десятилетий живете и работаете в Эстонии, где к России сейчас, мягко говоря, относятся настороженно. Тем не менее в эти дни вы участвуете в форуме по развитию парламентаризма в Москве. Чем для вас интересно это мероприятие?

— Самое интересное — это общение с разными людьми. С интересом мы обсуждаем разные проблемы. Например, вчера я в автобусе сидел с делегацией из Мали. Мне интересно было обсуждать ситуацию в их стране — проблему терроризма, участия французских сил в борьбе с ним на территории Мали.

Такие контакты — это только один пример. Ну и думаю, что в политическом плане это, конечно, важное мероприятие. То, что идет такое обсуждение между парламентариями и экспертами, — для России большой плюс.

— Одна из поднятых на форуме тем — вопрос закрытия российских школ на Украине и в странах Прибалтики. Так, например, недавно в поддержку идеи о переводе всех образовательных учреждений на обучение на эстонском языке заявила и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Влиятельные европейские организации и правозащитники не выступают с протестами против таких решений. С точки зрения международного права — это допустимые действия?

— Я отношусь [к происходящему] отрицательно. В Финляндии 6% шведского населения. Там существуют шведские школы, шведский язык является вторым государственным языком. Мне кажется, это пример для других государств для подражания [тому], как можно решать национальный вопрос. Мне кажется, принуждения в языковой политике быть не должно.

— По-вашему, любое государство могло бы взять этот пример себе на вооружение и позаботиться, например, о своих русскоязычных гражданах, даже если их, скажем, не больше 10% от всего населения?

— Когда я был членом комитета ООН по правам человека, помню, были случаи, когда школы, в которых преподавали на других языках, закрывались, например в Швеции. Но это было связано с тем, что муниципалитет не мог поддержать школу, не было достаточного количества учеников.

Мы [комитет] не нашли в этом нарушения, потому что это вопрос целесообразности — продолжать ли преподавание на каком-то языке, если учеников осталось очень мало и родители хотят, чтобы их дети учились на языке большинства. А если есть ученики, если есть учителя, желание учиться на своем родном языке, я думаю, что это нарушает международное право. Особенно если речь идет о правах национальных меньшинств. Но нужно смотреть конкретную ситуацию.

О неправомерных санкциях и власти доллара

— Вообще корректно ли сегодня говорить о существовании международного права, когда сплошь и рядом мы наблюдаем двойные стандарты и трактовку законов в соответствии с геополитическими факторами?

— Международное право, конечно, существует. И я должен сказать, что в каких-то областях оно функционирует более-менее нормально. Мы же летаем на международных рейсах, а между большинством государств мира существуют торговые отношения. При этом есть и особые проблемы — это касается некоторых областей, например неправомерных санкций, которые, по существу, являются односторонними мерами, они не санкции даже по определению.

— А существуют ли сегодня правомерные санкции?

— Санкции по политическим вопросам может применять только Совет Безопасности ООН, а не отдельные государства или другие международные организации. Возьмем, например, такие вопросы, как экстерриториальные действия американского законодательства — то есть санкции против европейских фирм, которые продолжают сотрудничать с Ираном.

Или угроза санкций тем европейским компаниям, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2». Речь идет о применении законодательства США за его пределами в отношении в основном фирм или даже государств. Они не являются американскими.

— Почему так происходит?

— Американцы могут это себе позволить, в первую очередь, в силу своей экономической мощи и роли доллара, потому что вся мировая торговля идет на основе американской валюты. Поэтому они контролируют международную торговлю. Не только поэтому, но в экономической сфере — да.

Санкции были бы неэффективны, если бы доллар не был мировой валютой. Конечно, поэтому уже Россия, особенно Китай, стремятся отойти от долларовых расчетов. И даже другие государства. Иначе американцам было бы намного труднее эффективно применять эти меры против иностранных компаний.

О новых «новых русских» в Лондоне

— Вы уже долгое время не живете в России — с советских времен. Какие изменения отмечаете для себя?

— Естественно, что по сравнению с Советским Союзом люди ведут себя свободнее. И мне, например, нравится, как преобразилась Москва. Но, знаете, я вижу, что изменились отношения между людьми — раньше мы были более равными. Сейчас появились так называемые новые русские.

— Новые русские ассоциируются в первую очередь с девяностыми. Это какие-то новые «новые русские»?

— Да, я их вижу в Лондоне. Они ведут себя немного высокомерно, как будто они не такие, как все. Такая проблема есть. А так — я с удовольствием приезжаю в Россию, когда есть возможность.