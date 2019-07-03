Алкоритейлер «Красное& Белое» получил прописку на Кипре

Москва, 3 июля. Челябинский миллионер, основатель сети магазинов «Красное& Белое» Сергей Студенников перевел основные юридические лица холдинга под кипрскую юрисдикцию.

Дело в том, что алкогольный ритейлер состоит из нескольких юрлиц. Их 100-процентным бенефициаром является Студенников. Теперь он будет контролировать их через компанию Amelior Investments Limited, которая была создана на Кипре в марте этого года, пишет URA.RU.

По данным РБК, кипрскую прописку на прошлой неделе получили ООО «Прометей» (обеспечивает 60% выручки ритейлера), ООО «Оазис» и ООО «Абсолют».

Несмотря на это компания Студенникова останется налоговым резидентом России и сможет претендовать на пониженную ставку налогообложения в случае распределения дивидендов. Для этого нужно, чтобы холдинг не признали созданным для вывода средств из РФ.

Ранее телеканал «Царьград» сообщал о слиянии алкокомпаний «Красное& Белое» и «Бристоль», а также ритейлера «Дикси». Это произошло в январе 2019 года. Образованный холдинг должен стать третьим по выручке ритейлером в России.