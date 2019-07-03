Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Алкоритейлер «Красное& Белое» получил прописку на Кипре

33
0 Оставить комментарий

Алкоритейлер «Красное& Белое» получил прописку на Кипре

Москва, 3 июля. Челябинский миллионер, основатель сети магазинов «Красное& Белое» Сергей Студенников перевел основные юридические лица холдинга под кипрскую юрисдикцию.

Дело в том, что алкогольный ритейлер состоит из нескольких юрлиц. Их 100-процентным бенефициаром является Студенников. Теперь он будет контролировать их через компанию Amelior Investments Limited, которая была создана на Кипре в марте этого года, пишет URA.RU.

По данным РБК, кипрскую прописку на прошлой неделе получили ООО «Прометей» (обеспечивает 60% выручки ритейлера), ООО «Оазис» и ООО «Абсолют».

Несмотря на это компания Студенникова останется налоговым резидентом России и сможет претендовать на пониженную ставку налогообложения в случае распределения дивидендов. Для этого нужно, чтобы холдинг не признали созданным для вывода средств из РФ.

Ранее телеканал «Царьград» сообщал о слиянии алкокомпаний «Красное& Белое» и «Бристоль», а также ритейлера «Дикси».  Это произошло в январе 2019 года. Образованный холдинг должен стать третьим по выручке ритейлером в России.

infox - new
Автор: Игорь Федоров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров