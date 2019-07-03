Сирия, 3 июля. В результате пожара вблизи Рас Аль-Айна в Хасаке погибли женщины и дети. Курды переоборудовали здание школы в Дейр-эз-Зоре в свой военный штаб. САА обнаружила схрон боевиков в пригороде Дамаска Ялда, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили тайник боевиков в пригороде Дамаска Ялда; обмениваются ударами с исламистами юго-западнее Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): открыла огонь по расположениям курдов в районе города Тель-Рифат на севере Алеппо.

Курды: переоборудовали здание школы в провинции Дейр-эз-Зор в свой военный штаб; подозреваются в минировании автомобиля вблизи города Джараблус на северо-востоке Алеппо; задержали ряд гражданских лиц в городе Ас-Сава в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Агентство новостей РИА Новости сообщило о том, что на юге Дамаска в пригороде Ялда, территория которого долгое время находилась в оккупации боевиков вооруженной оппозиции, был обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Найденное вооружение, среди которого 12 снарядов для РСЗО «Град» и 40 артиллерийских снарядов, было уничтожено путем подрыва. Один из саперов инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) сообщил о том, что к югу от столицы, где все еще ведутся работы по разминированию, ежедневно находят СВУ, закопанные исламистами в землю. Напомним, Ялда перешла под контроль правительственных сил в мае прошлого года. Как известно, после ожесточенных столкновений с военнослужащими САА джихадисты были вынуждены капитулировать, после чего их депортировали на северо-запад Сирийской Арабской Республики (САР).

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (XXVII27) сообщает о том, что боевикам вооруженной оппозиции удалось предотвратить взрыв в городе Джараблус, расположенном на северо-востоке провинции вблизи границы с Турцией. Автомобиль с большим количеством взрывчатки был подорван протурецкими радикалами на безопасном удалении от населенного пункта. В попытке организации взрыва подозреваются члены «спящих ячеек» курдской группировки Отряды народной самообороны (YPG), которые осуществляют подпольную деятельность в зонах контроля поддерживаемых Анкарой бандгрупп.

Между тем в районе Тель-Рифата продолжаются перестрелки между «Демократическими силами Сирии»**** (ССА) и «Сирийской свободной армией» (ССА), действующей при поддержке Турции. По неподтвержденным данным Twitter-канала (NotWoofers), инициаторами начала боевых действий на данном направлении выступили военнослужащие турецкой армии. Курды, в свою очередь, нанесли удары по городу Азаз, занимаемому исламистами ССА. Как передает на своей странице в Twitter источник (XXVII27), под огнем оказались жилые кварталы населенного пункта, в результате чего был нанесен ущерб домам местных жителей. Информация о возможных жертвах пока уточняется.

На юго-западе от Алеппо возобновилось вооруженное противостояние между правительственными подразделениями и радикалами незаконных бандформирований. По данным интернет-портала Step News Agency, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по военным объектам джихадистов на подступах к населенному пункту Шугайдила.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что в оккупированных курдами районах провинции вновь прошли аресты гражданских лиц, подозреваемых в пособничестве террористам «Исламского государства»1. Рейды «Демократических сил Сирии» (SDF) на этот раз состоялись в городе Ас-Сава, располагающемся северо-западнее административного центра региона. Данных о числе задержанных пока не поступало.

Появились сведения о том, что радикалы так называемой милиции «Асайиш» конфисковали здание школы в населенном пункте Суйдан и переоборудовали его в свой военный штаб. Отмечается, что у ограды бывшего учебного заведения был размещен контрольно-пропускной пункт, тогда как на крыше находятся баррикады и оружие.

Провинция Хасака

Новостной портал SANA News опубликовал новую информацию о последствиях пожаров на контролируемых курдами территориях. Сообщается, что от ожогов, полученных во время тушения огня в сельскохозяйственных районах на западе от города Рас Аль-Айн, скончались две женщины и двое детей. Отмечается, что местные жители были вынуждены приступить к ликвидации пожара ввиду его стремительного распространения на жилые дома в деревнях Аль-Хувайш, Салихия и Аль-Али. В результате пожара были уничтожены около 1500 дунамов урожая. Напомним, в поджогах посевов подозреваются боевики подпольных ячеек «Исламского государства». Кроме того, как известно, ситуация осложняется ввиду проблем с пожарной безопасностью, существующих в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)