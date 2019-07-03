Лидер Боливии восхитился венесуэльцами, которые защитили страну от вмешательства США

Сукре, 3 июля. Проблемы Венесуэлы должен решать народ этой страны без какого-либо вмешательства извне, заявил президент Боливии Эво Моралес.

«Проблемы венесуэльцев должны быть решены самими венесуэльцами. Мы не принимаем никакого вмешательства, вмешательство Соединенных Штатов не удалось, государственный переворот провалился», — сказал Моралес в комментарии РИА Новости.

Лидер Боливии восхитился народом Венесуэлы, который столкнулся с экономической блокадой. Моралес подчеркнул, что венесуэльцы защищают Боливарианскую революцию, несмотря на экономические проблемы, блокаду и вмешательство США.

Массовые протесты начались в Венесуэле в январе текущего года. Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, получив сигнал из Вашингтона, объявил себя «временно исполняющим обязанности президента страны». Самопровозглашенного «президента» поддержали США и ряд союзников Вашингтона. Конституционный президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь назвал Гуайдо «марионеткой США». О своей поддержке легитимного президента заявили Россия, Китай, Турция и еще ряд государств.

США оказывают Гуайдо не только финансовую поддержку, но и информационную. Западные СМИ регулярно тиражируют вбросы, которые не выдерживают никакой проверки и разваливаются буквально через несколько часов после публикации. Спустя несколько дней после провозглашения Гуайдо себя президентом агентство Reuters распространило фейк о ЧВК «Вагнер». При этом источником агентства стал мошенник и «лжеатаман» Евгений Шабаев. Федеральное агентство новостей провело расследование и выяснило, что Шабаев — обыкновенный шарлатан, а всю информацию о своем «военном опыте» он выдумал.

Стоит отметить, что в Венесуэле на законном основании по приглашению Каракаса находятся россияне, которые готовят специалистов для обслуживания купленной в РФ военной техники. Об этом неоднократно сообщали в министерстве иностранных дел РФ.