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Брежнева назвала Ходченкову «неприятно красивой» в Instagram

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Брежнева назвала Ходченкову «неприятно красивой» в Instagram

Москва, 3 июля. Певица и бывшая участница группы «ВИАгра» Вера Брежнева попала в конфуз, прокомментировав фото Светланы Ходченковой в Instagram. Поп-звезда назвала актрису «неприятно красивой».

На своей странице Ходченкова опубликовала снимок с премьеры фильма Люка Бессона «Анна». На фотографии актриса предстала перед подписчиками в белом платье-халате. Ходченкова дополнила образ темным клатчем и и черными туфлями на каблуке от Jimmy Choo.

«Красивая неприятно», — написала Вера Брежнева под снимком.

Одна из подписчиц Ходченковой предположила, что певица хотела написать «невероятно» вместо «неприятно», поскольку в своем сообщении Брежнева поставила смайлики с сердцами. Скорее всего, бывшую участницу «ВИАгры» подвела функция автокоррекции или система ускоренного набора текста на смартфоне.

Брежнева назвала Ходченкову «неприятно красивой» в Instagram

Сама Ходченкова поставила смеющийся смайлик под «ошибкой» Брежневой. Некоторые подписчики актрисы пошутили по поводу комментария певицы.

«Красивая приятно», — написал один из пользователей социальной сети.

Поклонники актрисы положительно оценили образ Ходченковой, разместив множество восторженных комментариев.

«Вы красавица!»; «Боже, волшебная!»; «Божественная красота!»; «Платье шикарное, и вы, Светлана, тоже», — поделились эмоциями подписчики Ходченковой.

Отметим, что ранее Светлана Ходченкова вошла в список самых богатых российских актеров. Эксперты оценили состояние кинозвезды в миллион долларов.

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Автор: Василиса Бойко
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