Брежнева назвала Ходченкову «неприятно красивой» в Instagram

Москва, 3 июля. Певица и бывшая участница группы «ВИАгра» Вера Брежнева попала в конфуз, прокомментировав фото Светланы Ходченковой в Instagram. Поп-звезда назвала актрису «неприятно красивой».

На своей странице Ходченкова опубликовала снимок с премьеры фильма Люка Бессона «Анна». На фотографии актриса предстала перед подписчиками в белом платье-халате. Ходченкова дополнила образ темным клатчем и и черными туфлями на каблуке от Jimmy Choo.

«Красивая неприятно», — написала Вера Брежнева под снимком.

Одна из подписчиц Ходченковой предположила, что певица хотела написать «невероятно» вместо «неприятно», поскольку в своем сообщении Брежнева поставила смайлики с сердцами. Скорее всего, бывшую участницу «ВИАгры» подвела функция автокоррекции или система ускоренного набора текста на смартфоне.

Сама Ходченкова поставила смеющийся смайлик под «ошибкой» Брежневой. Некоторые подписчики актрисы пошутили по поводу комментария певицы.

«Красивая приятно», — написал один из пользователей социальной сети.

Поклонники актрисы положительно оценили образ Ходченковой, разместив множество восторженных комментариев.

«Вы красавица!»; «Боже, волшебная!»; «Божественная красота!»; «Платье шикарное, и вы, Светлана, тоже», — поделились эмоциями подписчики Ходченковой.

Отметим, что ранее Светлана Ходченкова вошла в список самых богатых российских актеров. Эксперты оценили состояние кинозвезды в миллион долларов.