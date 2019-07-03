В Кремле объяснили, почему не раскрывается информация о ЧП в Североморске

Москва, 3 июля. Информация о подлодке не может иметь публичное хождение, она относится к абсолютно секретным данным. Об этом заявил на брифинге в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нормально, что это (информация о научно-исследовательском глубоководном аппарате) не раскрывается и не планируется раскрывать», — подчеркнул он, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что главнокомандующему было доложено о произошедшем в Баренцевом море незамедлительно.

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов о том, что же случилось на платформе в Североморске, Песков обратил внимание, что эта информация является государственной тайной.

«Как это может быть непонятно? Естественно, понятно. Главнокомандующий располагает всей информацией», — сказал он.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос о разглашении имен погибших моряков, указал на то, что эта информация находится в компетенции оборонного ведомства РФ.

Ранее сообщалось, что руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу по поручению российского президента прилетел в Североморск, где в эти минуты проводит совещание с членами комиссии, после чего доложит об обстоятельствах и причинах трагедии главнокомандующему.

Накануне в Минобороны сообщили, что в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате ЧП погибли 14 моряков.