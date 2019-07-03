Киркоров поддержал похоронившего отца Баскова

Москва, 3 июля. Певец Филипп Киркоров поддержал коллегу Николая Баскова, который в среду похоронил своего отца Виктора Баскова. Послание другу король российской поп-музыки оставил на своей странице в Instagram.

Киркоров извинился, что не смог присутствовать на похоронах отца Баскова. Он уточнил, что душой в этот день находится со своим другом.

«Сегодня для тебя и для твоей мамы Елены Николаевны самый тяжелый день в жизни, вы навсегда прощаетесь с вашим дорогим и любимым человеком, твоим замечательным отцом Виктором Владимировичем», — написал он в соцсети.

Исполнитель пожелал Баскову сил, чтобы пережить этот тяжелый день. Он отметил, что Виктор Басков подарил стране большого артиста, а ему — прекрасного друга, пишет «Вечерняя Москва».

«Сил вам с мамой и терпения сегодня и на долгие годы, вы теперь друг у друга одни на свете, — пожелал Киркоров, — а твой отец с небес будет тебе аплодировать, и это будут самые высокие и самые громогласные овации, которые ты будешь слышать всегда, а папа твой будет отныне твоим ангелом-хранителем».

Ранее стало известно, что после продолжительной болезни отец Баскова скончался 30 июня на 68-м году жизни. Соболезнования семье Басковых принес юморист Владимир Винокур на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что Виктор Басков был «отцом, мужем, настоящим полковником».