ЧФ РФ следит за британским эсминцем и фрегатом США в Черном море

Севастополь, 3 июля. Черноморский флот Российской Федерации следит за британским эсминцем и фрегатом Военно-морских сил Штатов, зашедшими в Черное море — задействованы боевые корабли, авиация и береговые комплексы. Об этом в среду сообщает пресс-служба национального центра управления обороной РФ.

Ранее сообщалось, что ЧФ России мониторит действия кораблей Североатлантического альянса на военных маневрах Sea Breeze-2019 для реагирования на возможные нештатные ситуации.

«Выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения», — следует из сообщения.

Уточнялось, что учения Sea Breeze-2019 проводят в северо-западной части Черного моря. В маневрах задействованы авиация и корабли США, Британии, Канады, Италии, Турции, Польши, Украины, Грузии и других государств.

Ранее в Одессе начались военные учения Sea Breeze-2019. Сообщалось, что маневры будут проходить на территории Украины вплоть до 12 июля.

Как считает военный эксперт Юрий Кнутов, военнослужащие во время учений могут устроить в Черном море провокацию против России.