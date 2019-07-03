Шойгу по поручению Путина прибыл в Североморск

Североморск, 3 июля. Глава Минобороны России Сергей Шойгу по поручению российского лидера Владимира Путина прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Об этом в среду сообщается на сайте военного ведомства.

«По поручению президента России министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду прибыл в Североморск Мурманской области, где лично заслушает командующего Северным флотом Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ Николая Евменова», — следует из сообщения.

Кроме того, отмечается, что военный министр проведет совещание с членами комиссии по выяснению обстоятельств и причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Согласно данным оборонного ведомства, в российских территориальных водах 1 июля на субмарине произошел пожар, в результате происшествия погибли 14 моряков. Глубоководный аппарат расположен на военно-морской базе в Североморске.

Следственный комитет РФ инициировал проверку по факту произошедшего.

Во вторник, 2 июля, Путин в экстренном порядке встретился с главой Минобороны РФ. Российский лидер заявил, что экипаж исследовательского глубоководного аппарата в Североморске был высокопрофессиональным. Кроме того, глава государства поручил Шойгу отправиться на место трагедии для выяснения причин произошедшего.