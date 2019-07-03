Представители Африки рассказали, как Россия может обезопасить их континент

Представители африканских стран ждут от России помощи в борьбе с терроризмом, пиратами и в миграционном вопросе. Такую позицию озвучили участники секции II Международного форума «Развитие парламентаризма», посвященной российско-африканскому сотрудничеству в сфере безопасности.

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Острые проблемы

«Гамбия — это одна из небольших стран Африки. Мы пережили 22 года диктаторского режима, когда люди исчезали, подавлялись права и свободы граждан. Новое правительство учредило комиссию по восстановлению страны, и ее работа помогла вскрыть многие преступления предыдущего руководства. Очевидно, что наша страна нуждается в реформе системы безопасности. Россия имеет опыт в решении таких проблем. Как страна, где развита технократия, она могла бы нам помочь», — заявил депутат парламента Гамбии Ламин Саннех.

Кроме того, наблюдается вмешательство в дела африканцев со стороны западных стран, руководства международных компаний. Они создают объединения внутри африканских государств, что приводит к разделению населения, отметил участник встречи.

«20% молодежи нелегально перемещаются в Германию, Испанию, Италию — кто-то погибает в море, кто-то фактически попадает в тюрьмы. Мы призываем Евросоюз к этому присмотреться. Какую роль могла бы сыграть Россия в том, чтобы договориться с Европейским союзом, чтобы часть этой молодежи была переправлена обратно в Африку?» — обратился к аудитории депутат.

О своих ожиданиях от взаимодействия с РФ рассказал и заместитель председателя Палаты представителей Королевства Марокко Слиман Аль-Омрани. Он обратил внимание на то, что на данный момент для обеспечения мира на континенте уже существует сотрудничество в разведке между Марокко и странами Африки. В качестве дополнительной меры Аль-Омрани предложил создать совместный парламентский комитет между Россией и странами Африки, «чтобы обсуждать террористические угрозы и другие аспекты безопасности и противостояния терроризму».

«Этот комитет может встречаться дважды в год. Предлагаем, чтобы Марокко было местом для встреч это комитета», — добавил Аль-Омрани.

Кроме того, он выступил за заключение договоренности о сотрудничестве для борьбы с киберугрозами. Заместитель председателя Палаты представителей Королевства Марокко также заявил о необходимости обеспечения духовной безопасности в странах Африки. В этих целях он предложил предоставить 25 тысяч мест для обучения африканских студентов в своей стране.

О проблеме образования в Африке в своей речи говорил и член Палаты представителей Арабской Республики Египет Ахмед Ибрахим Мохамед Элавади. Он призвал к решению проблем бедности, повышению уровня развития систем экономики и торговли.

О наиболее значимых вопросах, требующих обсуждения, рассказали и другие присутствующие в зале участники делегаций. Так, представитель Алжира обратил внимание на необходимость совместного решения вопросов незаконного распространения наркотиков и оружия. Участник беседы от Южной Африки обратил внимание на проблему безработицы и необходимость восстановления программ военного обучения для представителей стран Африки в России.

Кроме того, во время дискуссии была поднята тема использования богатств Африки.

«В Африке много богатств, но проблема в том, чтобы правильно их использовать. И многие страны просто воруют ресурсы Африки. Я искренне благодарю Россию за те усилия, которые она делает, чтобы включить Африку в международную дискуссию, которая касается нашего континента», — заявил один из гостей форума.

Представительница Экваториальной Гвинеи, в свою очередь, попросила о помощи в борьбе с пиратством.

«В нашей стране нет военной силы, которая помогла бы нам ее защитить. Мы считаем, что одной из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся, является проблема пиратства. Пираты захватывают месторождение нефти. Россия могла бы помочь нам решить эту проблему», — отметила она.

Российский подход

Свое видение ситуации озвучили и представители российской стороны. В частности, о том, как решить проблему террористических угроз на континенте, рассказал директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский.

«В рамках сотрудничества России со странами Африки на террористическом треке мы продолжаем содействовать африканским государствам по укреплению национального потенциала для борьбы с радикальными группировками. По программам высшего образования Российской Федерации обучаются полицейские и миротворцы из 23 государств Африки. Готовят также военнослужащих для национальных армий целого ряда африканских стран», — обратил внимание Кемарский.

Кроме того, он заявил о необходимости противодействия террористической угрозе по линии законодательства.

«Мы полагаем, что обмен опытом в области создания нормативной базы, касающейся всех аспектов борьбы с террористическими угрозами, мог быть стать одним из главных направлений российско-африканского межпарламентского взаимодействия», — добавил Кемарский.

Важен обмен опытом и в области решения социальных проблем, проблем молодежи, налаживания межрелигиозного диалога и межкультурных связей, уточнил участник обсуждений.

«Мы выступаем за последовательное развитие разнопланового сотрудничества с Африканским союзом и другими субрегиональными организациями на основе сформулированного самими африканцами принципа «африканским проблемам — африканское решение», — рассказал он.

В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия будет и дальше вносить весомый вклад в усилия международного сообщества по урегулированию продолжающихся в Африке конфликтов и предотвращению новых, резюмировал Кемарский.

Член-корреспондент РАН, заместитель директора Института Африки РАН Леонид Фитуни, в свою очередь, рассказал о решении экономического вопроса.

«Африка — это континент с очень быстро и перспективно растущим населением. Мы говорим, что Африка должна воспользоваться так называемым «демографическим дивидендом», то есть тем, что значительная часть населения — это молодежь. В течение ближайших двух десятилетий она вступит в трудовую жизнь как производитель и потребитель. Это создает возможности для ускоренного экономического роста», — заявил Фитуни.

Он уточнил, что сложности в решении вопросов экономической безопасности создает негативный информационный фон.

«Пропаганда часто рисует Африку как некую исключительно отсталую территорию: с поеданием людей, убийствами и тому подобным. Это превращается в отрицательный экономический фактор. Средние, малые предприятия развитых стран думают, а стоит ли идти на такой рынок, где такая нестабильность», — резюмировал участник форума.

Напомним, в Москве проходит инициированный Госдумой II Международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году ожидается приезд на форум представителей из 132 государств.