Россия и Турция зафиксировали 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Дамаск, 3 июля. Российская сторона комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки семь случаев нарушения режима прекращения огня, турецкая сторона комиссии – четыре случая, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь фактов открытия огня», — говорится в информационном бюллетене российского оборонного ведомства.

В МО РФ сообщили, что шесть случаев нарушения перемирия были зафиксированы в Латакии и одно нарушение перемирия – в Алеппо. Турецкая сторона комиссии зафиксировала по два случая открытия огня в провинциях Хама и Идлиб.

Кроме того, в Минобороны РФ отметили, что за прошедшие сутки гуманитарные акции не проводились, соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. После объявления в 2017 году о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) власти Сирии активно занимаются восстановлением инфраструктуры и вопросом возвращения беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.