Володин назвал конференцию «Россия — Африка» подготовительным этапом к саммиту

Москва, 3 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал конференцию «Россия — Африка» подготовительным этапом к соответствующему саммиту. Свою позицию он озвучил в рамках второго международного форума «Развитие парламентаризма», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Парламентская конференция проходит накануне знакового события в российско-африканских отношениях. 24 октября этого года в Сочи состоится саммит «Россия — Африка», идея проведения которого была озвучена президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным год назад в ходе десятого саммита БРИКС», — напомнил Володин.

Это будет первая полноформатная российско-африканская встреча на высшем уровне, не имеющая прецедентов в истории отношений России с африканскими государствами, включая советский период, отметил спикер нижней палаты парламента.

«Рассматриваю нашу межпарламентскую встречу, как и прошедшую недавно экономическую конференцию, в качестве важного подготовительного этапа к cаммиту «Россия — Африка», — подытожил Володин.

Напомним, в Москве проходит инициированный Госдумой второй международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году в нем принимают участие представители 132 государств.

В рамках форума проводится конференция «Россия — Африка», для участия в которой приехали 37 африканских делегаций, 25 из них возглавляют спикеры парламентов.