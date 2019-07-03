Царев объяснил отказ Канады впускать жителей Донбасса с паспортами РФ «бандеровским лобби»

Канадский министр иностранных дел Христя Фриланд сообщила, что жители Донецкой и Луганской народных республик не смогут въехать на территорию Канады, имея российские паспорта. Экс-депутат Рады Олег Царев, в 2014 году вставший на сторону Донбасса, объяснил решение Оттавы.

По словам главы МИД Канады, Оттава сделает все, чтобы жители ДНР и ЛНР не использовали выданные им российские паспорта для поездок за границу.

«Канада предпримет действия, чтобы эти паспорта не были использованы для поездок в Канаду. Мы призываем наших партнеров последовать этому примеру», — сказала Фриланд на пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Решение Канады связано с тем, что в этой стране влиятельная украинская диаспора. Такое мнение высказал в комментарии Федеральному агентству новостей бывший депутат Верховной рады Олег Царев, который проработал в четырех созывах украинского парламента, а после госпереворота в Киеве поддержал ополченцев Донбасса, возглавив на некоторое время парламент Новороссии.

«В Канаде очень сильная украинская диаспора. В ней немало представителей и потомков тех, кто боролся против советской армии в годы Великой Отечественной войны, сотрудничая с нацистами. И, принимая решение об отказе во въезде жителям Донбасса, получившим российское гражданство, МИД Канады демонстрирует свою лояльность к этой бандеровской украинской диаспоре», — заметил Олег Царев.

Он напомнил, что дед Христи Фриланд по материнской линии Михаил Хомяк в годы войны активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором коллаборационистской украиноязычной газеты Краківські вісті, на страницах которой прославлялись Гитлер, вермахт и СС и велась антисоветская, антисемистская и антипольская пропаганда.

«Отказ Канады выдавать жителям ДНР и ЛНР визы по российским паспортам не заслуживает большого внимания. Это символический жест, совершенный бандеровским лобби. Но такое решение не бьет по жителям Донбасса. По ним бьют неутихающие обстрелы Киева, хотя кое-какие предпосылки к завершению горячей фазы конфликта есть. По крайней мере, разведение сил и средств в станице Луганской — одна из них», — добавил Олег Царев.

Ранее украинский политик отмечал, что развести силы и средства в районе Луганской при Петре Порошенко пытались много раз, но безуспешно, а у Зеленского за полтора месяца получилось то, что у его предшественника не выходило в течение пяти лет.