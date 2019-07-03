Ребенок погиб от взрыва смартфона в общежитии в Кургане

Курган, 3 июля. Взрыв произошел в общежитии на улице Тельмана в Кургане, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

По предварительным данным, взорвался мобильный телефон, в результате взрыва погиб мальчик 2012 года рождения.

В правоохранительных органах уточнили, что разрушений на месте взрыва не обнаружено. На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ, МЧС, Росгвардии, СК, службы газа и врачи скорой помощи.