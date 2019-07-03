Канадский министр неожиданно процитировала Путина на конференции по Украине

Торонто, 3 июля. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд процитировала во вторник на проходящей в Торонто конференции по реформам на Украине слова российского лидера Владимира Путина о том, что современная либеральная идея изжила себя.

«Я хочу начать свое выступление с цитаты человека, высказывания которого вы не ожидаете услышать сейчас — это президент Владимир Путин», — заявила канадский министр.

Она напомнила про интервью президента РФ американскому изданию Financial Times, в котором глава РФ подчеркнул, что «либеральная идея исчерпала себя».

Руководитель канадского МИД отметила, что накануне в стране отмечали национальный праздник — День Канады, а также сказала, что ни одно другое государство «не критиковало это заявление Путина, как Канада».

По ее словам, глава правительства Канады Джастин Трюдо «борется за принципы либеральной демократии как внутри страны, так и за ее пределами». Она указала на то, что «поддержка демократий — это фундамент внешней политики Канады».

В опубликованном на прошлой неделе интервью газете Financial Times российский президент заявил, что сегодняшняя либеральная идея «себя изжила окончательно». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что «Путину близки идеи либерализма, однако он далек от того, чтобы считать всех остальных заблуждающимися в своих мнениях и взглядах».