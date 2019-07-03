Зампредседателя ЦБ РФ призвал ужесточить наказание за мошенничество в IT-сфере

Санкт-Петербург, 3 июля. Наказание за мошенничество в сфере информационных технологий и в Интернете необходимо ужесточить. Такое заявление сделал первый заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Швецов в ходе XVII Международной конференции по страхованию​​​, которая проходит сейчас в Петербурге.

«Если мы не создадим неотвратимость и жесткость наказания за мошенничество в новых технологиях, то новые технологии будут нести очень большие риски», — подчеркнул Швецов.

По словам Швецова, хакеры и другие люди, занимающиеся нелегальной деятельностью в сфере информационных технологий, должны видеть очень сильные негативные последствия подобных нарушений.

«И здесь степень неотвратимости должна вырасти и степень жесткости должна вырасти», — заявил зампредседателя ЦБ РФ.

Швецов считает, что нынешнее правоприменение и праворегулирование недостаточно жестко относится к нарушениям закона в сфере Интернета и новых технологий. По мнению представителя ЦБ РФ, это создает серьезные проблемы. По словам Швецова, за 10 лет придет осознание, что мир, построенный на кибертехнологиях, должен защищать себя от киберпреступности.

Ранее в рязанской полиции рассказали, как уберечься от мошенников в Интернете. По данным правоохранителей, жертвами злоумышленников чаще всего становятся покупатели автозапчастей, бытовой техники и других товаров в Сети. В полиции призвали не перечислять предоплату до получения товара, а также не сообщать никому данные своей банковской карты.