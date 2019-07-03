Эксперт прокомментировал недопущение в Канаду жителей ДНР и ЛНР с паспортами РФ

«Неустанно заботясь о секс-меньшинствах, Трюдо попирает права жителей Донбасса…»

Как проинформировало РИА Новости, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила на пресс-конференции, что Оттава не собирается впускать в страну жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами, и призвала «партнеров последовать этому примеру».

Наряду с тем Фриланд рассказала, что в Канаде есть возможности по идентификации таких лиц при въезде в страну, не разъяснив, что она имеет в виду.

24 апреля 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ об упрощенном получении российских паспортов жителями республик Донбасса. В настоящее время в селе Покровское Ростовской области функционирует центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске — для жителей ЛНР, где ведется прием документов от уполномоченных из ДНР и ЛНР.

Специально для Федерального агентства новостей ситуацию комментирует международный эксперт, публицист Евгений Бень.

«Власти Канады не оригинальны в самом посыле небрежения правами жителей ДНР и ЛНР, получивших паспорт РФ. Не оригинальны, но наиболее решительны.

Еще на предпоследнем саммите лидеров Евросоюза (20–21 июня, Брюссель) в заявлении специально обозначалось, что страны Европейского союза могут рассмотреть вопрос о непризнании российских паспортов, которые выдаются жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей: «Евросовет продолжит следить за ситуацией на востоке Украины и готов в координации с международными партнерами рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание российских паспортов».

Во-первых, трудно сказать, насколько вообще эффективным может оказаться такое ограничение, уже принятое, надо понимать, Канадой и анонсируемое руководителями государств ЕС. На самом деле люди, живущие в Донбассе, которые стремятся получить российское гражданство, делают это в наименьшей степени для поездок в Канаду или Европу, но прежде всего для возможности укорениться в России.

Так что непризнание такого рода паспортов РФ явно не остановит тех, кто считает для себя нужным их получить. Зато станет дополнительным фактором, осложняющим без того не безоблачные отношения Запада с Москвой.

Во-вторых, в самих словах главы МИД Канады о наличии неких секретных возможностей для выявления из прибывших в страну российских граждан жителей Донбасса уже заложен вызов международному праву в смысле признания слежки за системой делопроизводства в другой стране. Фриланд остается только откровенно предложить поделиться соответствующими технологиями со странами Евросоюза.

Впрочем, у госпожижи Фриланд — свой зуб на Россию. В прошлом году премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что российские дипломаты были высланы из Канады из-за «грязной кампании России» против главы канадского МИД Христи Фриланд, якобы заключавшейся в том, что тогда в соцсетях была опубликована «подтасованная информация» о том, что украинский дедушка Фриланд был главным редактором нацистской газеты в оккупированной Польше, о чем рассказывал CBC News.

Сам Джастин Трюдо, который не устает каяться по поводу дискриминации в 1950-1980-х годах в Канаде геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и прочих представителей секс-меньшинств и даже принял решение о выплате 100 млн канадских долларов геям за ущемление их прав, теперь выражает желание непосредственно присоединиться к Киеву, уже более 5 лет подвергающему жестокой политической, экономической и социальной дискриминации жителей Донбасса.

Между тем Оттава своим решением нарочито игнорирует разъяснение Владимира Путина по выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, где ясно определяется, что вопрос носит чисто гуманитарный характер и у России нет желания создавать проблемы Украине, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы».