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Спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии

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Спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии

Улан-Удэ, 3 июля. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии, ожидается повышение уровня воды в реках из-за осадков, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Власти Бурятии сообщили, что за неделю в регионе подтопило несколько объектов инфраструктуры, размыты дороги в некоторых районах. 

В ряде муниципалитетов ввели режим ЧС. По данным спасателей, на реках юго-западных районов Бурятии возможен подъем уровня воды.

В регионе ожидаются сильные ливни с грозами. Ветер усилится до 20 метров в секунду, ожидается град. Местных жителей попросили не покидать дома в неблагоприятную погоду.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области на реке Ока прорвало дамбу. В регионе из-за сильного паводка подтоплены дома в нескольких районах. Власти ввели режим ЧС. Президент России Владимир Путин следит за ситуацией в регионе.

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Автор: Ирина Селезнева
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