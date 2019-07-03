Улан-Удэ, 3 июля. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии, ожидается повышение уровня воды в реках из-за осадков, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Власти Бурятии сообщили, что за неделю в регионе подтопило несколько объектов инфраструктуры, размыты дороги в некоторых районах.

В ряде муниципалитетов ввели режим ЧС. По данным спасателей, на реках юго-западных районов Бурятии возможен подъем уровня воды.

В регионе ожидаются сильные ливни с грозами. Ветер усилится до 20 метров в секунду, ожидается град. Местных жителей попросили не покидать дома в неблагоприятную погоду.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области на реке Ока прорвало дамбу. В регионе из-за сильного паводка подтоплены дома в нескольких районах. Власти ввели режим ЧС. Президент России Владимир Путин следит за ситуацией в регионе.