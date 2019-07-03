РЖД назвали виновного в выезде автомобиля Пугачевой на перрон Рижского вокзала

Москва, 3 июля. Результаты проверки в РЖД по факту выезда автомобиля певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Виноватой в происшествии оказалась новенькая дежурная по вокзалу, которая, увидев перед собой главную звезду российской эстрады, растерялась и пошла на нарушение федерального закона №16, новая редакция которого была принята в прошлом году.

Проверка проводилась специалистами транспортной безопасности Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов и Дирекции вокзалов РЖД. По данному происшествию был составлен протокол. Приняты меры, пока не связанные с увольнением должностных лиц. С причастными к инциденту проведены разъяснительные беседы о недопустимости нарушения федерального закона.

Как уточнили источники ФАН, существует внутриобъектный пропускной режим, который является приложением к плану транспортной безопасности (в рамках федерального закона №16 в редакции от 03.03.2018 года, вступившим в силу с 30.12.2018). Существует ряд документов, которые определяют порядок допуска транспорта на территорию вокзала.

«По новым правилам в соответствии с этими регламентирующими документами должен быть выписан пропуск на въезд транспорта, — рассказал источник в РЖД. – Заявка на допуск подается заранее, за два-три дня. Транспорт может принадлежать как арендаторам на территории вокзалов — например, для разгрузки товаров, продуктов, либо транспорт для проведения плановых ремонтных работ. Но въезд на сами платформы запрещен правилами и безопасности движения и транспортной безопасности».

Как удалось выяснить у источника в РЖД, дежурная по вокзалу — новый сотрудник. Она вступила в эту должность совсем недавно и, увидев перед собой Пугачеву, просто растерялась. Она не оповестила ни директора Рижского вокзала, ни транспортную безопасность и без оформления всей необходимой процедуры пропустила машину со звездой на вокзал.

Проблема усугубилась еще тем, что примадонна сама была не в курсе того, что теперь новые правила въезда на территорию. Она уже порядка 20 лет ездит этим маршрутом каждое лето отдыхать в отпуск. И если в прошлом году — когда действовала старая редакция федерального закона — пропуск можно было выписать прямо на месте, без предварительных заявок и прохождения всех процедур, то с нового года все изменилось.

По словам источника, дежурную не уволили за «оплошность». С женщиной провели разъяснительные занятия и заставили ее внимательно изучить федеральный закон №16.

Напомним, видео, появившееся в Сети, на котором Пугачева въезжает на перрон Рижского вокзала на автомобиле, разделило поклонников певицы на два лагеря. Первые, среди которых и коллеги Пугачевой по цеху, заявили, что она заслужила это право, и примадонна уже не в том возрасте, чтобы пешком по перрону ходить. Вторые — в основном простые пользователи Сети — были возмущены поведением звезды. По факту публикации видео в РЖД провели проверку.