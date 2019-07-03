Володин назвал потенциальные сферы сотрудничества России и стран Африки

Москва, 3 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал потенциальные сферы для сотрудничества России и стран Африканского континента.

Свою позицию он озвучил на конференции «Россия — Африка» в рамках второго международного форума «Развитие парламентаризма», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Речь идет не только о сфере военно-технического сотрудничества, борьбе с терроризмом, обеспечении кибербезопасности, но и о развитии электроэнергетики, машиностроения, внедрении современных информационных технологий, производстве удобрений», — заявил Володин.

По его словам, организация взаимодействия в этих сферах приведет к созданию новых рабочих мест, росту экономики стран Африки.

«Рассчитываю, что сегодняшняя парламентская конференция внесет вклад в расширение горизонтов взаимовыгодного сотрудничества с африканскими государствами», — заключил спикер нижней палаты парламента.

Напомним, в Москве проходит инициированный Госдумой второй международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году в нем принимают участие представители 132 государств.

В рамках форума проводится конференция «Россия — Африка», для участия в которой приехали 37 африканских делегаций, 25 из них возглавляют спикеры парламентов.