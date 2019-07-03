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Банк «Открытие» требует от экс-руководства 290 млн рублей

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Банк «Открытие» требует от экс-руководства 290 млн рублей

Москва, 3 июля. Банк «Открытие» обратился в суд с иском к своему бывшему руководству на сумму почти 290 млрд рублей.

Ответчиками по исковому заявлению указаны основатель банка «Открытие» Вадим Беляев и бывший президент финансовой организации Рубен Аганбегян, экс-глава «Открытия» Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также АО «Открытие холдинг».

Заявленная в иске «Открытия» сумма в 289,5 млн рублей стала рекордной для дел подобного рода, отмечает телеканал 360 (ранее попавший под санацию ЦБ РФ «Промсвязьбанк» потребовал от своих экс-руководителей 282 млн рублей). Расчет убытков произвели в отношении средств, предоставленных на поддержание ликвидности и докапитализации «Открытия».

Исковое заявления «Открытия» было принято Арбитражным судом Москвы. Пока оно еще не принято к производству и детали не раскрываются. Заявителем иска от имени «Открытия» выступает Банк России, уточняет телеканал «Царьград».

Напомним, под контроль ЦБ РФ банк «Открытие» перешел в рамках санации в 2017 году. В настоящее время он на 99,99% принадлежит Фонду консолидации банковского сектора.

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Автор: Игорь Федоров
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