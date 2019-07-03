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ФСБ изъяла документы в правительстве Воронежской области

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ФСБ изъяла документы в правительстве Воронежской области

Воронеж, 3 июля. Сотрудники Федеральной службы безопасности провели выемку документов в департаменте труда и занятости Воронежской области. Об этом Федеральному агентству новостей в среду сообщил источник в ведомстве.

По данным источника, в департаменте труда проходили выемка документов и оперативно-розыскные мероприятия.

«Никакого уголовного дела нет и, может, даже не будет. Документы в проверке, по результатам будет принято решение. Это стандартная ежедневная работа сотрудников», — пояснил источник в ведомстве.

Ранее местные СМИ сообщили, что причиной для оперативных действий стала проверка заместителя председателя департамента и начальника отдела уровня жизни населения и рынка труда Елены Масловой.

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Автор: Сергей Петров
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