ОП призвала Генпрокуратуру провести проверку исполнения закона об оскорблении госсимволов

Член Общественной палаты РФ и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич направил в Генпрокуратуру запрос с призывом провести проверку исполнения закона об оскорблении госсимволов.

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей Малькевич отметил, что фонд ведет активную работу по выявлению противоправной информации в Интернете. И первые результаты такого мониторинга уже направлены в соответствующие органы.

«Ранее президент поручил силовым структурам провести проверку того, как работает закон об оскорблении государственных символов, потому что поступает много сигналов о том, что недалекие чиновники, муниципальные, мелкие региональные клерки фактически компрометируют важный закон, пытаясь использовать его в своих целях. Таким образом, они сводят счеты с оппонентами, с критиками власти, которые зачастую указывают на объективные проблемы», — говорит собеседник ФАН.

В качестве негативного примера искажения положений закона, Малькевич приводит конфликт, разгоревшийся в конце мая между главой Ширинского района республики Хакасия Сергеем Зайцевым и журналистом «России 24». Тогда чиновник, не желая отвечать на неудобные вопросы сотрудника СМИ, повалил последнего на пол, после чего в отношении журналиста было заведено уголовное дело.

«Глава республики Хакасия оскорбился и посчитал, что он является государственным символом. Ну, вот как раз Фонд защиты национальных ценностей с первого дня выхода закона следит за тем как происходит исполнение закона. Причем у нас мониторинг двойного действия — с одной стороны мы мониторим в принципе ситуацию с оскорблением символов госвласти, а с другой стороны, в рамках этого же мониторинга, систематизируем информацию о нарушениях со стороны чиновников. Далее все накопленные нами материалы передаем в соответствующие структуры, для того, чтобы им помочь отделить зерна от плевел и агнцев от козлищ. Как раз именно они смогут разобраться, в данном случае мы с вами стоим на пороге важной информации», — продолжает президент Фонда защиты национальных ценностей.

Другими словами, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей собирают все сообщения о случаях, когда чиновники перегибают палку, но в то же время специально созданная рабочая группа следит и за тем, как закон исполняют сами пользователи. Так, с 22 мая по 21 июня комиссия ОП по СМИ провела мониторинг популярных социальных сетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram. Сотрудники выявили более 100 материалов, оскорбляющих государственную символику и тем самым «оказывающих разрушительное влияние на общественную нравственность и гражданскую сознательность».

«Мы видим и реальные оскорбления государственных символов, которые я не могу цитировать, потому что не хочу, и не буду рекламировать, как в социальных сетях у нас люди глумятся над государственными символами. Я подчеркиваю, что у нас самый широкий мониторинг, потому что у нас есть отдельные персонажи, которые считают, что мы только фиксируем тех, кто плохо себя ведет. Да, мы действительно фиксируем их, но это происходит со всех сторон», — говорит собеседник ФАН.

При этом Малькевич подчеркнул, что для этого создана специальная рабочая группа с участием блогеров и активистов, которые также будут отслеживать случаи оскорбления государственных символов РФ. Он также привел в пример Великобританию, «всерьез заговорили о необходимости «радикального сдвига в балансе власти между платформами и людьми» через создание независимых регуляторов соцсетей и «кодекса этики». В соответствии с кодексом этики социальные сети должны будут убирать недостоверный и опасный контент, в противном случае их будут штрафовать.

«Рабочая группа — это некий штаб для выработки решений, предложений, возможно, инициирования законопроектов. Запрос на это первый в серии, и в данном случае мы выступаем как локомотив. У нас в Фонде, образно говоря, материалов две огромные коробки. И мы сейчас по мере систематизации и тщательной фильтрации, будем отправлять эти документы и дальше, в соответствующие структуры для их проверки и принятия решений», — заключил Александр Малькевич.

Напомним, глава СПЧ Михаил Федотов ранее отмечал, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ также займется мониторингом правоприменительной практики закона о фейковых новостях и закона об оскорблении госсимволов и институтов власти.