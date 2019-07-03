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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Москва, 3 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравлении белорусскому коллеге Александру Лукашенко с Днем независимости республики, который в 2019 году совпадает с 75-летним юбилеем освобождения от немецко-фашистских захватчиков, отметил, что узы братской дружбы являются залогом прочности отношений между Москвой и Минском. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что россияне и белорусы «свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы защищал Отечество».

По его словам, важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи и на сегодняшний день являются гарантией прочности российско-белорусских отношений.

Напомним, 30 июня Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в резиденции белорусского президента в Минске.

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Автор: Сергей Петров
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